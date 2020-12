Scuole a Sala Consilina, Cavallone: “La ripartenza della didattica in presenza è necessaria”

La ripresa della didattica in presenza per le prime e seconde elementari è la notizia che tiene banco a Sala Consilina, dove l’assessore alla scuola, Michele Galiano solleva delle perplessità riguardo lo screening eseguito al personale scolastico,agli alunni e ai genitori. Famiglie che vorrebbero proseguire con la didattica a distanza fino a Natale. Galiano chiede lumi riguardo i risultati dello scrrening su base volontaria e stimola così la risposta del primo cittadino che arriva puntuale, attraverso una nota da parte dell’amministrazione.

Francesco Cavallone si rivolge in specifico ai rappresentanti delle classi II B e II C della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo G. Camera, in risposta ad una loro comunicazion ricevuta dal primo cittadino lo scorso 8 dicembre.

“Alla luce dell’ordinanza regionale n.95 del 7 dicembre u.s., la sospensione delle attività scolastiche in presenza e/o l’adozione di ulteriori misure eventualmente necessarie al contenimento del contagio da Covid-19 è consentita al sottoscritto soltanto nell’ipotesi di accertate situazioni di peculiare criticità”– spiega Cavallone.

“Nell’ambito scolastico, il dato trasmesso al Comune dall’ASL Salerno fa riscontrare, su circa 2000 tamponi eseguiti sul territorio del Distretto Sanitario 72 al personale di vario grado delle scuole d’infanzia e delle primarie, nonché ai genitori ed agli alunni delle predette scuole, un solo caso di positività. I dati dei contagi da Voi evidenzianti nella richiesta del 09/12/2020 indirizzata al Ministero della Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all’Assessorato Regionale Campania alla Scuola (15 decessi e 400 contagi nel Comune di Sala Consilina dall’inizio della pandemia; n.55 contagi nella seconda fase, di cui n.40 di età inferiore a 40 anni e tra questi n.9 di età compresa tra i 2 e 12 anni) non coincidono con quelli sopra indicati. Sarebbe, pertanto, opportuno rendere nota la fonte delle evidenze sanitarie da Voi indicate, al fine di verificarne l’attendibilità”.

L’amministrazione riporta anche i dati rilevati dall’unità di crisi della Regione Campania, con riferimento alla minor diffusione del contagio tra i bambini.

“Dall’inizio di novembre i dati mostrano, quindi, una stabilizzazione della curva epidemica in quasi tutte le fasce di età e che, fatte salve le differenze tra i diversi tassi d’incidenza sino all’epoca registrati, confermano la minor diffusione del contagio per le fasce di età da 1 a 5 anni e da 6 a dieci anni. In definitiva, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primari ed un’eventuale ulteriore apertura in presenza debba limitarsi, al momento, alla seconda classe primaria, ossia alla fascia immediatamente più prossima a quella quale si registra il minor coinvolgimento nel contagio”.

Allo stato attuale, secondo il sindaco, in virtù dei dati sanitari del contagio accertati dall’autorità sanitarie ed in assenza di segnalazioni da parte dei Dirigenti Scolastici circa la sussistenza di situazioni di peculiare criticità per lo svolgimento della didattica in presenza “non appare giustificabile l’adozione di un provvedimento che disponga la sospensione dell’attività didattica”.

“È opportuno evidenziare che il ruolo svolto in classe dai docenti di ogni ordine e grado è un valore imprescindibile per lo sviluppo sociale, educativo e formativo degli alunni di tutte le età. Come da qualche mese già affermato da parte del Governo, dell’Associazione Nazionale Presidi, degli insegnati e dei numerosi Comitati per la scuola, la ripartenza della didattica in presenza è necessaria. All’uopo sono state adottate dalle Istituzioni Nazionali e Regionali tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico, tuttavia, perché ciò avvenga occorre anche la collaborazione da parte dei genitori nel porre in essere quei comportamenti responsabili prescritti dalle disposizioni normative in vigore e raccomandati dalla comunità scientifica medica”- conclude Francesco Cavallone.