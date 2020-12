Riapertura pomeridiana degli uffici postali a Polla: la Direzione centrale apre al dialogo

Potrebbe tornare operativo anche di pomeriggio l’ufficio postale di Polla, ma si dovrà prima attendere la risposta della Direzione Centrale di Poste Italiane che dopo aver ricevuto diverse comunicazioni di sollecito per la riapertura pomeridiana di Via Massicella, ha aperto uno spiraglio di speranza o quanto meno per un confronto ed un accordo, al sindaco Massimo Loviso. Il sindaco attraverso diverse richieste arrivate da cittadini ed esponenti politici pollesi ha messo in conoscenza le Poste di questa istanza. Dall’ex consigliere comunale Graziano Vocca alla compagine di minoranza “Forza Polla” la richiesta è stata la stessa: riapertura delle poste anche di pomeriggio. Torna d’attualità così la questione legata agli uffici postali di Polla, che dalla scorsa primavera osservano soltanto l’orario dei turni mattutino. Fino a metà marzo le Poste di Via Massicella sono state aperte anche nel pomeriggio, consentendo ai tanti utenti della cittadina e non solo, di usufruire dei servizi e delle attività fino alle ore 18. Dall’inizio della pandemia e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è stato necessario per Poste Italiane ridimensionare turni ed ingressi, tanto da chiudere alle ore 14. Le nuove prenotazioni on-line hanno consentito di decongestionare leggermente il flusso ma per alcune persone, soprattutto anziani, l’attesa è diventata molto lunga e tal volta insostenibile. Da qui la necessità per l’ex consigliere comunale Graziano Vocca di segnalare diversi disagi e chiedere formalmente al sindaco di Polla, l’invio di una comunicazione sulla situazione di disagio alla Direzione centrale di Poste Italiane. Direzione centrale sollecitata a giugno dallo stesso Loviso che ha chiesto a chiare lettere la reintroduzione dell’orario pomeridiano. La nota del 18 giugno sottolinea i disagi registrati anche durante l’estate. La situazione era tollerabile durante i mesi più caldi ma ora con l’inverno, l’attesa al di fuori dell’edificio, soprattutto per i più anziani non è proprio consigliabile, come non lo è nemmeno all’interno degli uffici dove vige un severo regolamento anti assembramento disposto dalla direzione locale. Il sindaco lo scorso 15 ottobre ha inviato per questo una nuova comunicazione a Poste Italiane, sollecitando una risposta per avere quantomeno un confronto. Confronto che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La nota è stata messa in conoscenza anche al Prefetto di Salerno. Sulla vicenda è intervenuta anche “Forza Polla” che evidenzia il limitato orario degli uffici postali e l’ingente affluenza giornaliera. “La limitazione porta ad assembramenti”- dicono in sostanza i componenti di Forza Polla, che chiedono a gran voce un nuovo intervento da parte dell’amministrazione al fine di rendere un migliore servizio ai cittadini. Si attende così la risposta della Direzione Centrale che potrebbe disporre probabilmente un nuovo orario in linea con le normative, con i lavoratori dell’Ufficio e soprattutto a favore dei cittadini pollesi e dei paesi limitrofi.