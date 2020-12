“Momento difficile e triste per la nostra comunità”: il dolore del sindaco Rinaldi per i lutti che hanno colpito Montesano

“E’ davvero un momento difficile per la nostra comunità, complesso, triste. I recenti lutti ci hanno piegati, sconvolti, colpiti duramente”. Questo è il commento del sindaco Giuseppe Rinaldi in merito ai due lotti dovuti al Covid nella sua comunità. “La notizia della perdita, oggi, a causa del Covid, di un nostro giovane concittadino, per me un caro amico, ha reso realmente difficile questo periodo. Non credo che ci siano parole sufficienti per offrire cordoglio e vicinanza a quella famiglia, a quella madre, inconsolabile, che oggi piange la scomparsa del figlio e pochi giorni fa ha pianto la scomparsa del marito. Generazioni di una famiglia che vanno via in pochissimi giorni, un padre e un figlio, per questo maledetto virus che tanto toglie. Se ne vanno persone ben volute da tutti, amate, pieni di amici, serie, radicate nel nostro tessuto sociale. Oggi tutti piangiamo Antonio, per noi tutti Tonino, persona conosciuta ed apprezzata per la sua bontà da tutti. Lascia un grande vuoto nella sua famiglia in primis così profondamente segnata e poi nei suoi tantissimi amici. E’ una fase particolarmente triste per la comunità di Montesano, ci sono ferite che richiederanno tempo per essere sanate. La comunità tutta si stringe al dolore di questa sua famiglia così fortemente segnata in questo periodo ed esprime il cordoglio più profondo”.