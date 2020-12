Campania in zona gialla per tre giorni poi lockdown in tutta Italia a Natale e Capodanno

La Campania da domenica rientra nella zona gialla fino a mercoledì 23 dicembre. Poi a partire da giovedì 24, però, entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali che renderanno l’intera Italia ‘zona rossa’ nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio. Ieri. Ieri sera il presidente del Consiglio, Conte ha annunciato un’ulteriore stretta, per evitare una terza ondata di contagi da coronavirus: per due settimane, dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’Italia – diventata ormai quasi tutta zona gialla – torna in una situazione di lockdown, con alcune deroghe. “Il decreto – ha spiegato il premier Conte – sarà valido dal 24 dicembre al 6 gennaio”. Nei giorni festivi e prefestivi (e cioè 24, 25, 26 e 27, 31 dicembre 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. A casa si possono ricevere sino a due persone non conviventi con figli minori di 14 anni o disabili a carico. L’intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all’interno del proprio Comune senza giustificarne il motivo. Il divieto di uscire dal Comune non vale per i centri con meno di 5mila abitanti: a chi vive in uno di questi Comuni sarà consentito spostarsi entro un raggio massimo di 30 km. Ma in Campania, la regione è pronta a varare un’ordinanza ad hoc per non consentire durante le feste gli spostamenti tra piccoli centri. In questi giorni saranno chiusi, negozi bar, ristoranti, centri estetici. Restano aperti supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie, barbieri, parrucchieri. Le chiese saranno aperte fino alle 22. Nei giorni “arancioni” vale a dire quelli feriali tra dicembre e gennaio, i negozi saranno invece aperti fino alle 21. Inseriti nel decreto degli indennizzi per le categorie colpite dalle nuove restrizioni. È previsto infatti un ristoro per 645 milioni di euro a favore di ristoranti e bar, che riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto Rilancio”.

Scarica le slide con le nuove misure del Dpcm di Natale