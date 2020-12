Covid, leggero aumento di contagi nel salernitano. L’Asl recluta 100 infermieri per le vaccinazioni

Leggero aumento di casi positivi al coronavirus in Campania nella giornata di ieri, complici anche i 18mila tamponi eseguiti su base regionale. Sono 1.200 le persone positive al covid e 22 quelle purtroppo decedute nelle ultime 48 ore. Nel salernitano i test positivi invece sono 155, 48 in più rispetto a ieri. A San Marzano sul Sarno è morta nella tarda serata di giovedì una donna. Covid che continua a colpire gli uffici comunali ad Angri, dove altri due dipendenti sono stati contagiati oltre al sindaco Ferraioli già da giorni in isolamento per la sua positività al tampone. Numeri in calo nel Vallo di Diano. A Caggiano un nuovo caso registrato nelle scorse ore: si tratta du un giovane asintomatico, contatto di una persona già positiva; attualmente le persone affette dal virus sono tre. A Santa Marina, ieri si è conclusa la seconda giornata di screening epidemiologico che proseguirà martedì 5 gennaio per gli studenti della cittadina di tutte le età. A Pontecagnano Faiano un bambino contagiato: scuole chiuse, insegnanti e compagni di classe in quarantena. A Castelcivita il sindaco Forziati ha deciso di chiudere nuovamente gli istituti scolastici alla luce di alcuni contagi nella cittadina. In costiera, Maiori è covid free. Intanto l’Asl di Salerno ha deciso di chiamare cento infermieri per la campagna vaccini. Ricercati cento operatori che saranno inseriti in una graduatoria, utile per addetti da impiegare nelle stutture sanitarie salernitane per le vaccinazioni. Termine ultimo per presentare la candidatura ed entrare in graduatoria è il 23 dicembre. L’Asl farà comunque riferimento anche al bando di giugno.