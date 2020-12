I carabinieri portano regali ai bambini di pediatria dell’ospedale di Villa d’Agri

I carabinieri della compagnia di Viggiano, guidati dal Capitano Lucia Audino, nella giornata di ieri hanno portato dei regali ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri di Marsicovetere. A ricevere i militare e il comandante della compagnia, la responsabile del reparto, la Dott.ssa Italia Iannelli. Accolti con grande gioia i carabinieri hanno distribuito ai piccoli pazienti graziosi giochi, caramelle, gadget dell’Arma dei Carabinieri e piccole riproduzioni di macchine e moto utilizzate dalla “Benemerita”. Sono stati donati anche giocattoli, testi da colorare, libri di fiabe, pennarelli, una lavagna, un piccolo tavolo e delle sedioline, per la sala giochi annessa al reparto di “Pediatria”, che viene utilizzata sia dai bambini ricoverati che da quelli che si recano in ospedale per controlli ambulatoriali. L’iniziativa, concordata con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, ha riscosso unanime plauso da parte di tutto il personale sanitario presente e dei genitori dei piccoli pazienti. L’evento si è rivelato per tutti come una giornata di spensieratezza e serenità, così da alleviare situazioni di difficoltà e sofferenza soprattutto per bambini così piccoli, dell’età anche di un anno, che hanno invece regalato agli adulti sorrisi ed espressioni di felicità.

“Tuttavia, nel corso dell’anno che ci accingiamo a salutare e in un così particolare periodo di difficoltà, l’Arma dei Carabinieri ha messo in campo tutta una serie di iniziative volte ad alleviare e sostenere le popolazioni, attraverso semplici e generosi gesti di solidarietà. Analogamente ha agito il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, in un territorio che conta 100 comuni”- riporta la nota stampa a margine dell’iniziativa ben accolta dal personale e direzione sanitaria dell’ospedale di Villa d’Agri.