Il bilancio 2020 del segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Salerno

Il bilancio dell’anno 2020 e gli auguri del segretario provinciale di Salerno del Nuovo Sindacato Carabinieri, Alessandro Ragucci.

Di seguito la nota integrale:

“A breve si chiude il 2020, un anno che sicuramente non verrà ricordato tanto

piacevolmente a causa della pandemia che tutt’ora affligge il mondo intero. L’Arma dei

Carabinieri, non da meno, ricorderà il 2020 per la perdita di tanti suoi appartenenti a

causa di questo infido virus. Voglio però ricordare questo anno perché proprio nel corso dei suoi primi mesi ho avuto l’onore di rivestire la carica di Segretario Provinciale di Salerno del Nuovo Sindacato Carabinieri.

Il bilancio del 2020, in termini di attività svolte, è positivo. Tante sono le attività

intraprese. Numerosi sono i militari che si sono iscritti alla nostra sigla sindacale.

Molteplici le segnalazioni pervenuteci circa presunti comportamenti che non garantivano il benessere dei militari.

Ci siamo occupati di Mense, suggerendo necessità di rinnovare il sistema di refezione dei militari che tutt’oggi rasenta il ridicolo in termini di rapporto qualità/costi. Ci siamo occupati di divise. Da poco l’Arma si è avviata verso una parziale riforma delle

uniformi per i militari che prestano servizio quotidianamente sul territorio. E’ un piccolo

passo verso una revisione necessaria di tale settore anche puntando ad un indirizzo di

tipo operativo/funzionale, anziché storico/rievocativo. Tante le segnalazioni in tal senso, come ad esempio la richiesta di adottare in estate, come fanno tutte le Forze di Polizia, le magliette polo. Richiesta ascoltate ma che ancora non hanno ricevuto risposte dai vertici. Ci siamo occupati di Dispositivi di Protezione Individuale, di Impiego del Personale, di Caserme, di Dotazioni, di Tutela del personale in Ferma, e tantissimo altro ancora. Purtroppo, per ovvi motivi, non è stato possibile fare degli incontri sul territorio ma, non appena ce ne saranno le condizioni, saranno subito organizzati. Lo spirito del Nuovo Sindacato Carabinieri è sicuramente di denuncia di eventuali comportamenti a danno dei militari da parte dell’Amministrazione ma si pone ovviamente in maniera propositiva nei confronti dell’Arma. Amministrazione che da poco si sta affacciando ai rapporti con le associazioni sindacali e speriamo che la nomina del Nuovo Comandante Generale sia di auspicio verso un nuovo corso. Il sottoscritto, insieme a tutta la Segreteria Provinciale di Salerno rivolge gli auguri a tutti i Carabinieri d’Italia ma in particolare ai Carabinieri che vivono e prestano servizio nella nostra provincia e quelli della nostra provincia che sono lontani in missione. Ci auguriamo che queste festività possano donare quella serenità che spesso viene messa a dura prova, ma soprattutto vogliamo fare dei sinceri auguri a tutti i colleghi che oggi, per qualsiasi motivo, lottano per la loro salute o per quella dei propri cari”.