La piscina di Buonabitacolo rivede la luce. La struttura affidata alla Gsm Olympia. Guercio: “E’ la nostra fenice”

La piscina comunale di Buonabitacolo e anche la palestra del paese del valdianese. Infatti la GSM Olympia di Francesca Petrosino ha avuto l’affidamento per le strutture e la gestione delle attività per quarant’anni. “A maggio 2020, in piena pandemia, – ha sottolineato il sindaco Giancarlo Guercio – abbiamo avviato l’iter e dopo aver formalizzato la gara, che non ha visto concorrenti, oggi affidiamo alla GSM Olympia di Francesca Petrosino le strutture e la gestione delle attività per quarant’anni. Dopo trent’anni otteniamo un traguardo storico”.

In un manifesto il primo cittadino ripercorre la storia della struttura, dal 1991 a oggi, tra fondi pubblici, sperperi, un’attività sportiva di poco tempo e poi l’abbandono. Ricordiamo che nei pressi della struttura si è consumato anche un omicidio Pascuzzo. “Le condizioni di degrado in cui versano le strutture non ci hanno favorito; a complicare le cose è intervenuto anche un episodio davvero triste che ha fatto perdere non solo la vita a un giovane, ma anche l’interesse di un imprenditore che aveva ipotizzato una gestione del bene. Non abbiamo desistito – continua il sindaco -, anzi, con ancora più energia, abbiamo interloquito con quanti avrebbero potuto rilevare quegli immobili e dare finalmente la meritata destinazione ai fondi impiegati per la loro realizzazione e per contribuire a prefigurare una forma di sviluppo oggi quanto mai necessaria. E così l’imprenditore Giuseppe Garone, con sua moglie Francesca Petrosino, hanno deciso di promuovere e presentare un progetto riguardante la ristrutturazione e la gestione della Piscina e della Palestra comunale”. La piscina tornerà – secondo il progetto – a splendere e questo dà soddisfazione all’amministrazione: “Grazie al loro considerevole investimento, quello che era un luogo di degrado, di abbandono, di tristezza, sarà un esempio di cura, di rinascita, di gioia per tante persone e per l’intero comprensorio; grazie al loro impegno si aggiunge un importante tassello allo sviluppo economico e sportivo di Buonabitacolo. Questo atto, tra i più belli compiuti negli anni della nostra attività amministrativa, è per noi come una ‘fenice’, simbolo di chi rinasce dalle proprie macerie, dalle proprie ceneri”.