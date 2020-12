Rinasce la Pro Loco a San Rufo con il presidente è Francesco Coiro. Tanti i progetti in cantiere

Nei mesi dell’emergenza sanitaria, l’associazionismo locale è stato gravemente penalizzato dai provvedimenti governativi, che hanno imposto la cancellazione di eventi, incontri e manifestazioni popolari per contenere il contagio. Tuttavia, c’è chi non si è lasciato scoraggiare e sta provando a progettare il futuro della propria comunità. Questa difficile ma ambiziosa missione è stata la premessa che ha riportato in vita la Pro Loco di San Rufo. Dal mese di ottobre – quando l’assemblea dei soci ha eletto Francesco Coiro alla presidenza, con Ilaria Maiarelli vice presidente – agli ultimi giorni del 2020, la rinnovata Pro Loco ha raccolto più di 170 adesioni, a dimostrazione che è ancora forte il desiderio di aggregazione e partecipazione in un centro che paga un tributo molto pesante allo spopolamento e all’emigrazione. Le difficoltà del momento non hanno ridimensionato i propositi del consiglio direttivo (formato da Maria Lavecchia, Angela Marmo, Gianni Lucia, Antonio Salvioli, Giuseppe D’Alto, Natalino Marmo, Michele Mangieri e Giuseppe Marmo), che ha già programmato una serie di eventi per il nuovo anno, di concerto con il collegio dei revisori (Angelo Marmo, Francesco Tierno, Nicole Mangieri, Carmine Somma e Rosario Palladino): nel mese di maggio, è prevista una pedalata alla scoperta delle tradizioni e delle bellezze del territorio. In estate, poi, un appuntamento con la gastronomia (Le vie del pane) e la quinta edizione dei Giochi tra contrade, per coinvolgere gli abitanti giovani e meno giovani delle frazioni di San Rufo. Infine, nel cuore dell’autunno, la diciottesima edizione della sagra della castagna. Un calendario che somiglia tanto a un biglietto d’auguri e a un messaggio di speranza rivolto sia alla comunità del paese, sia all’intero Vallo di Diano per un futuro davvero migliore.

Per informare i cittadini sulle attività associative, la Pro Loco di San Rufo ha lanciato la nuova versione del suo sito web (prolocosanrufo.it) e aggiornato le sue pagine su Facebook e Instagram. Per entrare in contatto con il direttivo, infine, sono attive due caselle di posta elettronica: prolocosanrufo@tiscali.it e prolocosanrufo@pec.it.