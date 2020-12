Saldi invernali 2021, in Campania ancora nessuna data certa mentre la Basilicata inizia sabato 2 gennaio

Avvio in ordine sparso per i saldi invernali 2021 con le date di inizio che variano tra le diverse città e che potrebbero ancora cambiare in considerazione delle zone rosse dei prossimi giorni. Per ora, secondo il calendario provvisorio diffuso da Confcommercio, la partenza delle vendite promozionali è articolata praticamente nell’arco di tutto il mese di gennaio. In teoria si dovrebbe partire il 2 in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, il 4 in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e Campania. E dovrebbero essere queste le Regioni dove le date previste potrebbero slittare anticipandole o posticipandole. La Campania intanto smentisce quanto annunciato e ribadisce che sul tema è stata convocata insieme con le associazioni di categoria un’apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021. Pertanto, ad oggi, non è fissata alcuna data per l’inizio dei saldi nella nostra regione, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia. Diverse le ipotesi sul tavolo regionale, non è escluso che i saldi possano essere rinviati a febbraio. Il mondo del commercio in Campania è in agitazione dopo la decisione dalla regione lo scorso 19 dicembre che ha anticipato di 4 giorni l’area arancione. Si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto la riunione tra la Regione Campania ed i rappresentanti di ristoratori e titolari di pubblici esercizi. “Unica notizia positiva è la promessa di ristori e risarcimenti che arriveranno per quanti nel settore alimentare avevano anticipato acquisti in previsione delle riaperture di questi giorni”- fanno sapere da Confesercenti Salerno. Secondo le stime della Federazione Moda Italia-Confcommercio, su 115mila punti vendita fashion almeno 20mila rischiano di chiudere in tutto il Paese. La crisi causata dalla pandemia Covid ha messo in ginocchio il settore della moda, con diversi brand costretti a chiudere i battenti dopo i lockdown, mandando a casa tantissimi lavoratori in tutto il mondo. Intanto in Basilicata, la Giunta regionale ha deciso nei giorni scorsi che i saldi per il periodo invernale si svolgano dal 2 gennaio al 2 marzo 2021.