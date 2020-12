Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, bando per la selezione di 4 volontari del Servizio Civile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha pubblicato il Bando di Selezione degli operatori volontari per l’anno 2020. Nell’ambito di tale Bando è presente anche il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, in qualità di ente di accoglienza della Cooperativa Sociale Il Sentiero, titolare dei progetti.

Il progetto che l’ente valdianese ha presentato ha come titolo: “L’AMBIENTE E’ IL NOSTRO FUTURO”.

Si tratta di una tematica di particolare attualità e di forte interesse per il nostro territorio dove, come noto, l’ambiente costituisce una risorsa strategica ai fini della crescita economica e sociale e della qualità della vita, come tale meritevole di attenzione, tutela e valorizzazione.

Per l’attuazione del progetto saranno selezionati 4 Volontari.

Come Candidarsi:

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Sul sito del Consorzio di Bonifica (www.bonificatanagro.it), oltre al bando, è pubblicata la guida per la compilazione e presentazione della domanda online su piattaforma DOL.