Da oggi l’Italia è nuovamente in “zona rossa”: restrizioni sugli spostamenti e chiusure

Da oggi l’Italia è nuovamente in “Zona Rossa” fino al 3 gennaio ed il 5 e 6 gennaio. Ritornano le restrizioni sugli spostamenti e le misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus. La novità riguarda il coprifuoco: tra oggi ed il 1 gennaio 2021 sarà in vigore tra le 22 e le 7 del mattino mentre gli altri giorni resterà tra le 22 e le 5.

In merito agli spostamento è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza. Sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi per far visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti. Necessario avere sempre l’autocertificazione . I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati. Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.