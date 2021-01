Notte di paura ad Auletta, frana in Via Tre Croci. Un forte boato poi impressionante crollo, pietre e detriti sulla strada

Non è iniziato nel migliore di modi il 2021 ad Auletta: intorno alle 2 di notte un forte boato, chiaramente non attribuibile ai fuochi d’artificio dei festeggiamenti ancora in corso, è stato avvertito dai residenti della zona adiacente a Via Tre Croci (nel nostro video le immagini).

A causarlo il crollo di un muro di contenimento, i cui detriti hanno sommerso per un largo tratto l’intera arteria stradale. Fortunatamente in quel momento in strada non erano presenti persone e nemmeno autovetture parcheggiate. Dunque danni limitati, ma ovviamente non sono mancati momenti di paura dopo il boato e il crollo da parte dei residenti della zona. Sul posto, dopo l’allarme, sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno messo l’area in sicurezza. La mattina dal 1° gennaio è invece iniziata con il sopralluogo dei tecnici del Comune di Auletta, e con l’inizio della rimozione dei detriti e delle pietre. Il muro di contenimento -da quanto affermano alcuni residenti- aveva dato da diverso tempo alcuni segni di cedimento. Il crollo si è verificato però all’improvviso. Al di là dei comprensibili momenti di spavento che si sono susseguiti dopo il cedimento da parte dei residenti, non si sono registrati feriti. Dunque l’anno nuovo ad Auletta si è aperto sì con un evento negativo, ma allo stesso tempo nel segno dello scampato pericolo e con un sospiro di sollievo, visto che nelle ore diurne la massa di pietre e detriti cadute sull’arteria stradale avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Sul posto anche il sindaco Petro Pessolano: “Era già in corso per la richiesta per il progetto di messa in sicurezza dell’area” ha detto il primo cittadino, che ha commentato anche l’esito del crollo risoltosi senza feriti: “Per fortuna -ha detto- noi aulettesi abbiamo San Donato che ci protegge nei momenti più negativi”.