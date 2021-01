All’ospedale di Polla, nonostante l’emergenza Covid, 330 nati nel 2020

Sono 330 i nati nel 2020 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, in linea con il numero delle nascite degli ultimi anni, anzi con un trend in aumento a differenza di altri punti nascita che sono con numeri in diminuzione per il calo demografico. Inoltre su questi numeri occorre anche tenere conto che ci sono almeno 30-40 parti dirottati nei momenti in cui c’è stata una “sospensione” da Covid o per prematurità, quando la nascita è avvenuta prima della 34esima settimana non essendo, il reparto di Polla, un Tin, Terapia Intensiva Neonatale. Occorre anche registrare che il Punto nascita e in genere il reparto di Ginecologia e Ostetricia di Polla diretto da Francesco de Laurentiis da qualche anno deve far conto con il fatto che cinque medici siano andati in pensione senza essere sostituiti.

Durante il 2020 occorre anche ricordare che medici, infermieri, ostetriche e tutto il personale del reparto oltre ad assistere per i propri compiti le donne in attesa, hanno “sostituito” i parenti quando il Covid non permetteva visite e hanno fornito il “servizio Whatspp” per permettere ai papà di assistere al parto.