Sala Consilina, dopo il mega-manifesto di fine anno i ragazzi del collettivo “IO POSSO” si presentano

Il loro simbolo è una mano che chiede di parlare, il nome che hanno dato al loro collettivo è la risposta alla loro stessa richiesta: “IO POSSO”.

Sono i ragazzi che a fine anno hanno dato l’unica vera scossa “politica” all’immobilismo territoriale, dove per “politica” si intende non la spartizione di poltrone e nemmeno il tentativo di mettere la propria firma personale o quella di un partito su un accadimento. Con il loro mega-manifesto di 33 metri i giovani salesi hanno dato una dimostrazione di politica nel senso “nobile” del termine, intesa come partecipazione attiva e sociale o, come dicono loro stessi, di “Arte che attiene alla città”. In un momento nel quale la pandemia oltre alla tragedia e ai lutti rischia di rappresentare per le comunità anche una beffa, con politici e amministratori pronti a utilizzarla come ennesima scusa per l’endemica mancanza di risultati e di idee, ecco che i ragazzi dimostrano che alla loro età esistono ancora sogni e pensieri collettivi, obiettivi condivisi da perseguire insieme per il bene comune. Tra questi -si legge nel loro comunicato stampa- al primo posto c’è quello di “far vivere e rinascere la nostra meravigliosa terra”. Un passaggio che dimostra come i giovani colgano più degli adulti lo stato di inerzia che caratterizza il loro territorio, una condizione alimentata giorno per giorno anche dalla mancanza di unità dei rappresentanti politici e amministrativi, ognuno impegnato a coltivare il proprio orticello, utile esclusivamente per alimentare il proprio ego. Una replica locale del vergognoso teatrino che, anche in queste ore e di fronte alle necessità vitali dell’Italia intera, sta caratterizzando la politica nazionale. In un’epoca di ego i ragazzi di “IO POSSO” parlano di collettivo, in un momento di divisioni i giovani danno dimostrazione di inclusività. I 33 metri con la scritta di Franco Arminio sono dunque il tentativo “di smuovere la coscienza individuale e portare le persone ad una riflessione collettiva sul dilagante sradicamento che avvertiamo da tempo. Cercando di risvegliare le coscienze e di esprimere con un atto puro il desiderio forte di rivivere, far crescere e mobilitare il nostro territorio”.

I giovani mettono gli adulti di fronte alla realtà che si vive al SUD, dove “i servizi essenziali vengono decostruiti, le attività commerciali chiudono, le attività culturali muoiono ed è frequente la ricerca di un futuro lontano dalla propria terra di origine”. E la risposta alla loro richiesta di riflessione non può essere la censura. Gli adulti dovrebbero invece “interrogarsi sul perché una frase donata alla comunità sia stata capace di far emergere criticità e bisogni, creando fermento e opinionismo, invece di soffermarsi unicamente sulle modalità di azione perseguite”.

Questi giovani dimostrano di non essere ingenui, parlano con tutti, ma non accettano strumentalizzazioni: “Non è nello spirito di questo collettivo -chiariscono- affidare i propri messaggi e le proprie considerazioni ad altri soggetti”. E qui per loro comincia la vera sfida: perché il potere -soprattutto quello vero e occulto- tende a distruggere quello che non riesce a capire, ma soprattutto a controllare. E sicuramente sta già attendendo il collettivo “IO POSSO” al varco per sfruttare il minimo errore, perché le idee che propongono un cambiamento fanno paura allo status-quo.

Il motto “dividi et impera” è sempre attuale, cari ragazzi: avete buttato un sasso nello stagno putrido, e l’effetto è stato immediato. Ma dopo un po’ il sasso va a fondo, e lo stagno torna immobile. La prossima volta non sarà così facile smuovere le acque stagnanti delle coscienze addormentate.

Ecco in versione integrale il comunicato stampa del collettivo “IO POSSO”:

“Salve a tutti, siamo un collettivo di ragazzi che da tempo ha iniziato sul campo del territorio salese a svolgere differenti iniziative, questo nasce da un progetto comune e comunitario che si chiama “IO POSSO”. L’obiettivo delle nostre iniziative è quello di voler far vivere e rinascere la nostra meravigliosa terra, a cui ci sentiamo radicati, attraverso percorsi artistici, di tutela e salvaguardia del territorio, azioni pratiche e simboliche con il fine di creare un’armonia circolare e unica nella popolazione, per vivere la vita con senso di collettivismo e amore per la comunità. Volevamo innanzitutto ringraziare il calore e la partecipazione dei cittadini, sull’iniziativa svolta da noi nella mattinata del 29 dicembre, cercando anche di dare una nostra univoca ricostruzione per far luce dalla nostra prospettiva sull’accaduto e tutto ciò che ne consegue. Vogliamo partire ricordando la frase contenuta nella nostra installazione artistica, tratta dall’ultimo libro del poeta Franco Arminio, “La cura dello sguardo” che dice: “Tornate, non dovete fare altro, qui se ne sono andati tutti specialmente chi è rimasto”. 11 nostro intento era quello di smuovere la coscienza individuale e portare le persone ad una riflessione collettiva sul dilagante sradicamento che avvertiamo da tempo. Cercando di risvegliare le coscienze e di esprimere con un atto puro il desiderio forte di rivivere, far crescere e mobilitare il nostro territorio. Non possiamo negare che la nostra sia stata un’azione politica, ma nel senso più autentico del termine, la parola politica deriva dal greco polis ovvero città-stato, a cui è sottointesa anche “Techne” che significa arte, in sintesi definiamo politica “Arte che attiene alla città”. Questa è stata la nostra azione politica, voler con il mezzo dell’arte vivere la nostra città, ricordando i sacrifici e gli sforzi di chi questi territori li ha costruiti, e che senza direzione di colpa stanno sfiorendo, i servizi essenziali vengono decostruiti, le attività commerciali chiudono, le attività culturali muoiono ed è frequente la ricerca di un futuro lontano dalla propria terra di origine. Forse tutti dobbiamo porci una domanda. Non ci sono barriere, divisioni, una cittadina è circolare, è formata da singoli ma costituita e radicata dal senso comune di condivisione. La poesia è l’arte della parola, l’arte è azione del cuore, esse non conoscono barriere e non devono conoscerle, perché sono frutto di libera espressione. L’arte come ci dimostrano grandi artisti come Banksy, o come il Napoletano Jago, vivono per strada, con il pubblico, la gente, perché nell’arte di strada “Non c’è elitarismo né ostentazione, si espone sui migliori muri che una città abbia da offrire e nessuno è dissuaso dal costo del biglietto”. Il costo è quello della riflessione. Cancellare senza discutere, senza se senza ma, un’espressione libera, sincera e pura, per un bene superiore è un atto di violenza. Ci viene ribadito dai rappresentanti della nostra cittadina di aver dimenticato di chiedere il permesso, agendo in maniera illecita. Illegale è la censura, illegale è non confrontarsi, illegale è non comprendere il fine, e giudicare solo il mezzo.

Ricordando che l’iter non è stato lecito, in quanto i manifesti andavano segnalati come abusivi e al massimo rimossi, facendo seguire a questo atto una multa amministrativa, e non cancellando e censurando un’espressione libera. Conseguenzialmente alle differenti dichiarazioni pubbliche del Sindaco alle diverse testate giornalistiche territoriali, ci è stato richiesto un momento di confronto presso l’aula consiliare il pomeriggio del 30 dicembre. Nonostante il momento positivo di scambio, di un seme di collaborazione proposto, abbiamo riscontrato molte divergenze sulla motivazione centrale che ha portato alla censura della nostra installazione artistica, quel che abbiamo provato a far emergere nel confronto con il Sindaco Francesco Cavallone, l’Assessore Spinelli e la consigliera Rosa Melillo è quanto fosse importante provare a recepire la reazione del popolo salese e interrogarsi sul perché una frase donata alla comunità sia stata capace di far emergere criticità e bisogni, creando fermento e opinionismo, invece di soffermarsi unicamente sulle modalità di azione perseguite dal nostro gruppo.

Siamo stati piacevolmente sopresi dal dibattito che la nostra istallazione e la conseguente censura ha creato, dimostrando disponibilità e apertura al dialogo nei confronti di tutte le soggettività che ci hanno contattato, dai cittadini alle testate giornalistiche, sino ad arrivare alle parti sociali del nostro paese. A dimostrazione di quanto loposso sia uno spazio di confronto privo di pregiudizi, sentiamo l’esigenza di chiarire che la nostra apertura era doverosa nel rispetto delle tante domande e richieste di dialogo che ci sono giunte. Non è nello spirito di questo collettivo affidare i propri messaggi e le proprie considerazioni ad altri soggetti. Diffidiamo e ci dissociamo dal Comunicato emesso dalla sezione territoriale del Partito Democratico, abbiamo condiviso con loro una piacevole chiacchierata, ma non abbiamo autorizzato né tanto meno condiviso un messaggio da inoltrare in maniera congiunta alla stampa locale. loposso è uno spazio apartitico di riflessione ed elaborazione politica, capace di riconoscere tentativi di deviante strumentalizzazione che vadano a snaturare l’essenza del nostro progetto.

Vogliamo rinnovare il sentimento di compartecipazione e gratitudine alle comunità solidali che hanno mostrato interesse nel voler condividere e portare avanti la nostra iniziativa, per questo invitiamo chi ha condiviso il nostro gesto a riproporlo liberamente, nelle modalità più affini, nei propri territori.

Con la consapevolezza che siamo solo all’inizio di un percorso di partecipazione ed elaborazione continua che mira ad espandersi sempre di più e che si riconosce nel coraggio corale di alzare il dito e urlare loposso”.