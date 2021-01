La bella ed attesa notizia: dopo oltre 50 giorni di ricovero, Pierpaolo Fasano è guarito dal Covid

E’ una notizia che aspettavamo di scrivere da tempo: Pierpaolo Fasano, giornalista di Radio Alfa e insegnante dell’istituto “P.Leto” di Teggiano è guarito dal Covid_19. Dopo ben 55 giorni di ricovero all’ospedale “Loreto Mare” di Napoli, Pierpaolo ha avuto doppio esito negativo al tampone. Questo gli permetterà nelle prossime ore di lasciare l’ospedale di Napoli dove è giunto in serie condizioni dopo aver scoperto la positività al Coronavirus. Pierpaolo ha scritto una sorta di “diario di bordo” di questa sua esperienza, raccontando attraverso la sua pagina facebook, i lunghi e difficili giorni di degenza, ma rendendoci partecipi anche della sua tenacia ed ostinazione a voler sconfiggere il virus. La sua testimonianza è stata, però, anche di grande importanza per “aprire gli occhi” a chi ostinatamente non vuol vedere le conseguenze che il virus può avere anche su un corpo giovane come il suo, in salute, senza alcuna patologia. E così tutti abbiamo seguito con passione ed apprensione i giorni in cui Pierpaolo si mostrava con quello che comunemente viene definito il “casco” che lo aiutava a respirare. Lo abbiamo visto provato dalla malattia, anche in alcuni momenti, pochissimi, demoralizzato. Da qui gli incoraggiamenti nei commenti ai suoi post a “non mollare”, a “non darla vinta al virus”. Pierpaolo nel suo percorso ha dovuto “combattere” ed affrontare anche chi lo accusava di esibizionismo o spettacolarizzazione della sua malattia. Lui ha sempre risposto proponendo, a chi ha utilizzato anche degli insulti nei suoi confronti, bellissime letture: capaci di arricchire la mente e l’anima e di addolcire il livore mostrato nei suoi confronti.

Pierpaolo ha vinto contro il Coronavirus. Pierpaolo ha vinto contro le conseguenze anche psicologiche che questo virus provoca. Pierpaolo ha vinto con il sorriso la sua battaglia a dispetto di chi ha utilizzato, nei suoi confronti, l’insulto e la derisione. Pierpaolo ha vinto per lui e per la sua famiglia ed anche un pò per le centinaia di persone che lo hanno sostenuto, molte, tantissime di più rispetto a quelli che hanno cercato di scoraggiarlo, ma non ci sono risuciti!

Bentornato Pierpaolo da tutta la redazione di Italia2 Tv.