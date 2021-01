Da lunedì 11 gennaio la Campania e la Basilicata in zona gialla

La Campania e la Basilicata da lunedì entrano in zona gialla “rafforzata” in virtù dell’ordinanza firmata ieri sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020). L’Ordinanza, che sarà in vigore a partire da domenica 10 gennaio, colloca in area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta. In zona arancione rientrano: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Nessuna regione sarà invece in zona rossa. Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021 .

Ma quali sono le regole della zona gialla rafforzata?

bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18;

e potranno restare aperti fino alle 18; riaprono centri commerciali e negozi;

e non ci si potrà spostare liberamente fuori Regione ma solo per motivi di lavoro, salute e necessità muniti dell’apposita autocertificazione;

ma solo per motivi di lavoro, salute e necessità muniti dell’apposita autocertificazione; resterà sempre consentito il rientro presso la propria residenza o abitazione ma non ci si potrà recare presso la propria seconda casa se questa si trova in una Regione diversa;

presso la propria residenza o abitazione ma non ci si potrà recare presso la propria seconda casa se questa si trova in una Regione diversa; limite di una sola uscita al giorno , ad un massimo di due persone per andare a trovare amici e parenti;

, ad un massimo di due persone per andare a trovare amici e parenti; nei giorni festivi e prefestivi scatterà invece la zona arancione con bar e ristoranti che resteranno chiusi e non sarà possibile uscire dal proprio Comune mentre i negozi potranno restare aperti;

e scatterà invece la zona arancione con bar e ristoranti che resteranno chiusi e non sarà possibile uscire dal proprio Comune mentre i negozi potranno restare aperti; chi abita in un comune con meno di 5 mila abitanti potrà infatti spostarsi in un raggio di 30 chilometri, ad esclusione dei capoluoghi;

Per quanto la scuola in Campania, tornano in aula gli alunni della scuola dell’infanzia, prima e seconda elementare; dal 18 gennaio, in base alla situazione epidemiologica, si valuterà il ritorno in classe per tutta la scuola primaria e poi dal 25 gennaio sarà il turno delle medie e superiori.