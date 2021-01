Controlli anticovid nel salernitano: 104 persone multate perchè senza mascherina. Chiuse 4 attività

Proseguono i controlli anticovid in Provincia di Salerno. In particolare per garantire al massimo la sicurezza e la salute pubblica. Nella settimana appena trascorsa, ricomprendente anche la ricorrenza dell’Epifania il Questore della Provincia di Salerno, con propria ordinanza ed in piena intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso ontributo dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale di Salerno, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che, dal 4 al 10 gennaio, ha consentito di controllare circa 6800 persone, oltre 2600 esercizi pubblici. Sono 104 le persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, 12 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid e 4 le attività o esercizi chiusi. I servizi sono stati volti a prevenire il rispetto della disciplina vigente nelle giornate dei controlli, tra cui il rispetto del divieto di spostamento tra comuni, in assenza di cause di giustificazione, nei giorni della vigenza dell’area arancione e l’osservanza delle misure più rigorose previste per l’arca rossa nei giorni del 5 e 6 gennaio, festivi e nel fine settimana e dell’area gialla nelle date del 7 e 8. Inoltre gli equipaggi delle forze dell’ordine e dell’Esercito hanno prevenuto il formarsi degli assembramenti nelle strade e verificato il rispetto dell’obbligo dell’uso delle mascherine. In tale circostanza sono state elevate nei confronti di persone che non indossavano dispositivi di protezione individuali nonché di chi è stato controllato fuori dal luogo di residenza, senza giustificato motivo. Peraltro, sono state elevate 2 sanzioni a gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in quanto effettuavano “servizio al tavolo” e non la consentita vendita per asporto, nelle giornate relative alle zone “arancione” e “rossa”. È stato anche sanzionato un negozio di abbigliamento, in un centro commerciale ed aperto alla vendita, nonostante il divieto imposto nella “zona rossa”. “Complessivamente, spiega una nota della Questura di Salerno, sono comunque prevalsi il buon senso e la responsabilità da parte della collettività, con il rispetto delle misure di contenimento, sia da parte degli esercenti controllati che delle persone in circolazione sulle strade dei centri abitati dove sono stati effettuati i controlli. Per la prossima settimana, sono stati programmati gli ulteriori servizi che saranno svolti in modo da garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente”