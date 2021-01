Mamma Rossella studia per diventare vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri: emoziona il disegno della piccola Vittoria

Un disegno che immortala la sua mamma seduta davanti ad una scrivania con un sorriso e dei libri sparsi di qua e di là. L’autrice è Vittoria, bambina di 8 anni di Sala Consilina, figlia di mamma Rossella, la quale presta servizio presso la Compagnia Carabinieri di Sala Consilina. Un disegno che ha emozionato il cuore di quanti hanno avuto modo di vederlo e che è stato realizzato dalla piccola Vittoria durante i lunghi giorni di studio della sua mamma, alle prese con il concorso per vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. Vittoria ha voluto immortalare quei momenti che vedevano la sua mamma passare intere notti sui libri senza mai stancarsi e senza mai far mancare nulla alla sua famiglia e al suo lavoro, per il quale ha dedicato la sua vita e ogni suo sforzo. Il forte attaccamento alla divisa che indossa ogni giorno e ai valori che essa racchiude, le hanno permesso con tenacia di superare quel concorso che le ha rubato tante ore di sonno.

E’ difficile riuscire a scrivere emozioni e stati d’animo come è difficile cercare di spiegare manifestando i sentimenti che accompagnano quel disegno fatto da Vittoria, così come è difficile essere donna e decidere di fare il carabiniere perchè questo richiede molti sacrifici, forza di carattere e determinazione. Anche chi ha avuto modo di conoscere Rossella dal disegno o semplicemente dal racconto della piccola Vittoria o ancora da chi l’incontra quotidianamente, percepisce attraverso il suo sorriso e la sua compostezza, l’entusiasmo e la passione che lei mette per il suo lavoro.

Il racconto di persone come il carabiniere Rossella e di tanti suoi colleghi, soprattutto in un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di anti-Stato, di crisi di valori, di perdita di rispetto verso chi rappresenta le Istituzioni in Italia, è una bella pagina che deve essere riportata e fatta conoscere. Rossella oltre che militare dell’Arma è madre di quattro figli Lorenzo, Vittoria, Valeria e Vera, attualmente lavora presso la Stazione Carabinieri di Teggiano e si prodiga tutti i giorni per difendere la libertà e garantire la sicurezza ai cittadini, un piccolo “angelo custode” che rappresenta il perfetto connubio di professionalità e umanità, quell’umanità solare, carica di energia positiva. L’energia di chi ama il proprio lavoro e lo fa con sguardo attento verso l’altro. Quell’altro che non è solo un semplice cittadino, ma una persona fatta di un cuore, oltre che di carne e ossa. Un grande cuore attento ai dettagli di chi per lavoro ma anche per predisposizione interiore si prende cura degli altri, sempre con decisione, coraggio, cortesia e con il sorriso.

Nonostante gli orari impossibili, Rossella vive e affronta tutto con spirito di abnegazione e dignità e senza mai lamentarsi di nulla, dividendosi tra lavoro e la sua numerosa famiglia.

“Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra! E da un capo all’altro d’Italia suscita in ognuno di noi l’entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte l’amore a Dio e ai fratelli italiani”, recita così la preghiera del Carabiniere che più volte Rossella ha letto durante le varie cerimonie dedicate all’Arma dei Carabinieri, chi l’ha ascoltata ha visto l’emozione negli occhi di Rossella mentre pronunciava ogni singola parola della preghiera, perché ogni singola parola è “cucita” sulla pelle del carabiniere Rossella.