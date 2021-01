Vallo di Diano, al via il Valzer delle Poltrone? Con Cavallone presidente della Comunità Montana ecco la posta in gioco

Al tavolo provinciale del centrosinistra svoltosi lunedì a Salerno, e che aveva all’ordine del giorno la presidenza della Comunità Montana Vallo di Diano, su una cosa sono stati alla fine tutti d’accordo: la necessità di rinnovare gli organi comprensoriali valdianesi. Ed in questa ottica la candidatura del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone alla presidenza dell’Ente Montano valdianese si rivelerebbe perfettamente funzionale, consentendo di sbloccare in un colpo solo diverse “caselle”. In attesa dunque che si compia l’atteso “valzer” delle poltrone negli enti sovra-comunali territoriali, vediamo quale è la posta in gioco.

Intanto, presso la Comunità Montana, la presidenza in capo al sindaco di Sala Consilina comporterebbe la sostituzione dell’attuale Assessore Elena Gallo, che negli ultimi anni aveva rappresentato la città capifila del Vallo di Diano. Potrebbe invece essere confermato l’altro assessore attualmente in carica, il sassanese Gaetano Spano, mentre sempre presso l’ente montano valdianese fa gola anche la vicepresidenza. L’elezione di Cavallone libererebbe poi la presidenza della Conferenza dei sindaci del Distretto Sanitario Sala Consilina – Polla, ruolo sicuramente strategico in particolare in questo periodo storico caratterizzato dall’emergenza pandemica, da aprile 2016 ricoperto dal primo cittadino di Sala Consilina. Un’altra posizione molto ambita, nel valzer delle poltrone valdianese, sarebbe quella di presidente del CDA del Consorzio Piano Sociale di Zona S10, carica anch’essa ricoperta fino ad oggi da Francesco Cavallone.

Insomma in un colpo solo Il Sindaco di Sala Consilina alla Comunità Montana avvierebbe un circolo ritenuto dal centrosinistra “virtuoso” per il rinnovamento delle cariche territoriali. Ed è anche per questo motivo che l’idea della candidatura di Cavallone, proposta dal sindaco di Sanza Vittorio Esposito, ha trovato ampia condivisione tra i primi cittadini valdianesi. Ovviamente in questo contesto sono tante le aspirazioni per le “caselle” che si potrebbero liberare, e sono già in corso trattative e consultazioni. Alleanze vecchie che si dissolvono, alleanze nuove che si compongono per raggiungere gli ambiti obiettivi: dietro le quinte è un momento di grande fibrillazione per gli amministratori valdianesi. Un possibile quadro generale dei prossimi assetti territoriali si delinea già abbastanza chiaramente, ma su questo avremo modo di tornare prossimamente. Intanto quello che possiamo anticipare è che il valzer degli enti potrebbe coinvolgere anche sindaci fino ad ora relegati in “seconda fila”. Senza dimenticare che in questo 2021 sono attesi importantissimi appuntamenti elettorali: si voterà infatti per il rinnovo dei Consigli Comunali a Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula e Teggiano.