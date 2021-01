Scuola in presenza, in vista delle prossime imminenti scadenze il Gruppo SaleSi rinnova la richiesta di screening antigenici

“La riapertura graduale in presenza delle scuole deve essere correlata ai necessari screening sulla popolazione interessata”. È questo in sintesi il pensiero del Gruppo Consiliare “SaleSI”, ribadito dai consiglieri comunali di Sala Consilina Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino in vista delle prossime imminenti scadenze scolastiche.

Secondo il programma ufficializzato dalla Regione Campania ed avviato l’11 gennaio per i piccoli studenti fino alla 2^ elementare, il prossimo 18 gennaio dovrebbero rientrare a scuola in presenza le classi 3°, 4° e 5° elementari, mentre la data del 25 gennaio dovrebbe segnare il rientro in aula anche per le restanti classi delle scuole medie e superiori. “Nonostante la nostra interrogazione del 7 gennaio scorso -sottolineano dal Gruppo SaleSI- con la quale chiedevamo al Sindaco di disporre, con la massima urgenza, un nuovo screening antigenico sulla popolazione interessata dal rientro scolastico (personale docente, non docente, alunni e famiglie) per garantire la ripresa delle lezioni in presenza nella massima sicurezza dei cittadini, nessuna risposta, né iniziativa è stata ancora intrapresa”.

Per il Gruppo “SaleSI” appare assolutamente necessario tutelare sia il diritto allo studio che quello alla salute, ma allo stesso tempo una volta avvenuta la ripresa delle lezioni in presenza è doveroso da parte delle Istituzioni competenti garantirne anche la continuità a lungo termine. Per questi motivi il Gruppo SaleSi rinnova la richiesta al Sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone di valutare di disporre con la massima urgenza un nuovo screening antigenico sulla popolazione interessata dal rientro scolastico prima dell’ulteriore ripresa della didattica in presenza a partire dal 18 gennaio. Dai consiglieri comunali di minoranza di Sala Consilina arriva anche la richiesta, inoltrata anche al Presidente della Regione Campania e all’Assessore alla Scuola, di prevedere il tracciamento delle condizioni di salute del personale docente, non docente e degli alunni attraverso test antigenici periodici (da effettuare ogni 30 giorni), per consentire non solo la ripresa delle lezioni in presenza nella massima sicurezza dei cittadini, ma di garantirne la continuità nel tempo. Il gruppo SaleSI chiede infine che si provveda alla divulgazione pubblica giornaliera dei dati quotidiani relativi all’andamento dell’epidemia nel Comune di Sala Consilina, comunicando numero dei contagi, numero dei ricoveri e numero dei soggetti in quarantena domiciliare.