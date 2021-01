Le contraddizioni sui Treni, il protagonismo di Renzi e l’omaggio a Italo Tacelli sotto i riflettori di Geppino D’Amico

I treni che passano ormai soltanto “nei pensieri” del Vallo di Diano, il protagonismo di Renzi e l’omaggio a Italo Tacelli sono gli argomenti all’ordine del giorno del consueto appuntamento settimanale con il giornalista e storico Geppino D’Amico.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

È trascorso poco più di mezzo secolo da quando Adriano Celentano cantava Azzurro, la canzone più amata dagli italiani scritta da Vito Pallavicini e musicata da Paolo Conte. Ma se il treno dei desideri dell’ex Molleggiato andava all’incontrario, quello del Vallo di Diano è fermo da 33 anni e sembra proprio che non vogliono farlo ripartire. Bisogna riconoscere al collega Michele Ficetola il merito di avere riproposto il tema intervistando Luca Cascone il quale c’è …cascato affermando che l’operazione sarebbe troppo costosa. In verità, ha cercato di smentire quanto affermato ma spesso il rimedio è peggiore del male. Con la sua faccia da pacioccone Cascone può pensare ciò che vuole ma farebbe meglio a non usare toni di sufficienza affermando che “Si, il Vallo è un territorio importante, bello e con tante qualità ma non credo abbia bisogno del ferro perché non è lontano dai centri principali”. Consigliere Cascone, mio nonno sosteneva che “il sazio non crede al digiuno” per cui mi permetta un consiglio gratis: lei che per il suo ruolo potrà disporre di auto blu con autista si faccia accompagnare a Lagonegro o a Casalbuono e, vista la sua passione per i pulmann, magari in una giornata festiva, provi a tornare a Salerno servendosi dei mezzi pubblici attualmente disponibili e ci faccia sapere. Purtroppo, però, in questa vicenda più grave dell’opinione di Cascone è il silenzio dei politici nostrani. E non è il silenzio degli innocenti. Ma è troppo chiedere ai consiglieri regionali salernitani di presentare una interrogazione a De Luca, visto che per quanto riguarda la Regione Campania, l’ultima parola spetta a lui?

***

La decisione di Matteo Renzi di dimissionare le ministre Bonetti e Bellanova ed il sottosegretario Scalfarotto ha scatenato un coro di proteste per il tempo scelto e per le modalità utilizzate (lui al centro della scena e le due fanciulle silenti ai lati). La stragrande maggioranza degli Italiani non ha condiviso la decisione ritenendola “un atto di irresponsabilità senza precedenti nella storia politica del nostro Paese anche in considerazione del momento che stiamo vivendo”. Gran parte degli attacchi a Renzi arrivano attraverso i social che nel bene e nel male sono entrati prepotentemente nella nostra vita; social che anche i politici usano per esaltare la propria attività e per contestare quella degli avversari. Durante la chilometrica conferenza stampa Renzi ha accusato il premier Giuseppe Conte di utilizzare troppo i social, ma anche lui li utilizza. Quindi “chi di social ferisce, di social perisce” come dimostra la carrellata di immagini pubblicate su Facebook.

Sono in tantissimi a ricordargli i tanti annunci fatti nel corso degli anni e puntualmente disattesi a cominciare dal famoso “stai sereno” rivolto all’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta, salvo poi decretarne la caduta una settimana dopo. Senza dimenticare la promessa di lasciare la politica qualora avesse perso il referendum: il referendum lo perse ma la politica non l’ha lasciata!

Non va poi dimenticato che nel 2014 era alla guida di un partito che aveva circa il 40 per cento dei consensi mentre oggi i sondaggi danno Italia Viva, da lui fondata nel settembre del 2019, al 2 per cento o poco più, cifre da prefisso telefonico. C’è di più: i deputati e i senatori di Italia Viva sono stati eletti nel 2018 sotto le insegne del vituperato PD oggi guidato da Zingaretti. Cosa succederà se si dovesse andare subito alle elezioni? Difficile ipotizzare come finirà: in politica mai dire mai ma per il senatore toscano pare proprio il tempo non volga al bello.

***

Ho appreso con ritardo la notizia della scomparsa di Italo Tacelli. Ritengo doveroso ricordare l’Uomo ma anche l’operatore sociale e culturale. Originario di Monte San Giacomo, viveva a Sala Consilina. Al lavoro principale di Dirigente di Poste Italiane Italo Tacelli ha affiancato una lunga e proficua attività di impegno nel sociale e di ricerca nel campo delle tradizioni e del dialetto. Ne sono testimonianza due importanti volumi: “Nomi e soprannomi, usanze e mestieri in Monte San Giacomo dal 1930 al 1960” e “Parole ed espressioni del vernacolo in auge fino alla metà del ‘900 a Monte San Giacomo”. A Sala Consilina fu tra i fondatori dell’Associazione dei Radioamatori del Vallo di Diano e per anni ne è stato il presidente. Importante il contributo offerto in occasione dei terremoti del Belice (1968) e del Friuli (1976), del 23 novembre 1980 nel nostro territorio e del 21 marzo 1982 in Calabria. Ai familiari il senso del più profondo cordoglio.

GEPPINO D’AMICO