Vallo di Diano “sud” imbiancato: tra disagi e immagini suggestive, l’interludio della neve sotto la cappa pandemica

Anche l’area “sud” del Vallo di Diano è stata imbiancata nel freddo fine settimana appena trascorso. Tra disagi e immagini suggestive, la natura ha riaffermato per qualche ora il suo primato: un interludio con inevitabili pro e contro sotto la cappa pandemica.

A Sala Consilina si è dimostrata operativa l’organizzazione per l’emergenza neve, che ha visto la pulizia delle arterie principali e di quelle interessate dai servizi essenziali per la cittadinanza sul territorio comunale, e la chiusura provvisoria -fino al ripristino delle condizioni di sicurezza- di arterie secondarie da non utilizzare. Attenzione è stata riservata anche ai percorsi pedonali per garantire ai cittadini lo svolgimento delle necessità familiari essenziali. Tutti gli operatori, ciascuno per le proprie funzioni, hanno collaborato per assicurare quanto previsto nel piano.

A Padula fine settimana di intenso lavoro per i volontari dell’Associazione Protezione Civile “Vallo di Diano”. Mezzi spartineve e spargisale in azione h 24, in particolare sulle strade principali e nel centro storico. Grande attenzione è stata riservata dai volontari padulesi alle scuole, in vista della parziale riapertura di oggi. Inoltre la protezione civile padulese è impegnata in queste ore ad operare in collaborazione con l’USCA, rendendo possibile il raggiungimento di persone che necessitano dell’effettuazione del tampone. Tutte attività che richiedono grande attenzione in caso di neve, a causa della particolare conformazione del territorio padulese

Difficoltà anche a Montesano sulla Marcellana, dove nel fine settimana sono stati attivi i mezzi spazzaneve e spargisale inviati dal Comune: sia sulle strade comunali, in particolar modo le frazioni a maggiore altitudine come Tardiano, Magorno e Capoluogo, sia sulle strade provinciali. Nella giornata di domenica il sindaco Giuseppe Rinaldi ha raccomandato di uscire di casa solo per motivazioni di particolare urgenza con gomme auto attrezzate. In assenza della piene condizioni di sicurezza per garantire il raggiungimento dei plessi scolastici da parte degli scuolabus, degli alunni e del personale scolastico, il primo cittadino ha emanato poi l’Ordinanza Sindacale di chiusura di tutti i plessi scolastici di Montesano per la giornata di oggi. E puntualmente questa mattina non sono mancati problemi causati dal ghiaccio, segnalati in particolare su alcune arterie stradali provinciali.

Nonostante gli inevitabili disagi, tutto sommato i fiocchi di neve caduti nel fine settimana nel Vallo di Diano sono stati l’occasione per dare sfogo alla creatività, e centinaia di immagini suggestive delle località valdianesi imbiancate hanno invaso i Social Network. In tanti hanno apprezzato l’occasione per distrarsi dalle solite problematiche collegate alla pandemia, che ormai da un anno ha calato la sua opprimente cappa sulla nostra quotidianità. Splendide foto provenienti un po’ da tutti i comuni valdianesi hanno per qualche istante restituito agli autori e ai fruitori una sensazione di libertà da troppo tempo assente, e in tanti sono riusciti a riassaporare -anche se per poco- la bellezza e la meraviglia della natura. Insomma il Vallo di Diano e la neve sono un abbinamento sempre incantevole, almeno dal punto di vista estetico, e questa è una certezza che va oltre la pandemia.