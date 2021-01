Vallo di Diano, esistono ancora battaglie che vale la pena combattere? Il vuoto intorno ai Treni e al Tribunale

Segnali di vita nella lotta per la riapertura dei Tribunali soppressi arrivano da Vigevano e Modica. In particolare a Ragusa nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione del Comitato Pro Tribunale di Modica per ricordare la necessità di riaprire il locale Palazzo di Giustizia, tra le vittime illustri di una Riforma della Giustizia da tutti considerata -col senno di poi- non soltanto inutile ma anche dannosa.

Ormai da tempo è chiaro a tutti che -come era facilmente prevedibile- la cosiddetta “Revisione della Geografia Giudiziaria” operata nel 2012 è stata un autentico fallimento. Certificato dai fatti, e non a caso il rapporto di Bankitalia del 2017 ne ha evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati: risparmio di spesa e riduzione dei tempi. Paradossalmente però per la politica sembra più facile andare avanti continuando a sbagliare che fare un passo indietro, rimediando agli errori commessi. Uno dei quali, certamente uno dei peggiori, è stata la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e il suo accorpamento a Lagonegro, in un’altra Regione. Come ribadito in una recente interrogazione dal deputato del PD Piero De Luca “Si tratta dell’unico caso in Italia in cui un tribunale viene soppresso per essere accorpato ad uno più piccolo, non solo in termini di entità volumetrica degli spazi, ma anche rispetto alla densità di popolazione ad esso facente riferimento per ragioni di competenza territoriale” . Insomma Piero De Luca evidenzia un errore che sta causando gravi inefficienze ed anche aggravi di costi per l’amministrazione della giustizia nel territorio a sud di Salerno. La cosa purtroppo grave è che a mettere una pietra tombale sopra l’ex Tribunale del Vallo di Diano sembrano essere proprio amministratori, politici e cittadini del Vallo di Diano. Come ormai avviene puntualmente per ogni servizio soppresso, dopo un po’ nessuno crede più nel ripristino. E così via, fino al prossimo servizio soppresso. Accade ad esempio per la Tratta Ferrata Sicignano-Lagonegro, protagonista nei giorni scorsi di alcune dichiarazioni quantomeno discutibili da parte del Consigliere Regionale Cascone, alle quali nessun politico territoriale e nessun collega consigliere regionale si è preoccupato di replicare o chiedere una smentita. Lo stesso vale anche per il Tribunale di Sala Consilina, un tema evidentemente ritenuto ormai inutile e superato dai fatti. Ma allora forse dovremmo chiederci quali sono le battaglie che vale la pena combattere, se LA MOBILITA’ E LA GIUSTIZIA non lo sono, con tutte le loro implicazioni sociali ed economiche. Intanto mentre presso altri Tribunali soppressi la battaglia per il ripristino continua, nel Vallo di Diano sembrano contarsi sulle dita di una mano le persone che non sono disposte ad arrendersi. Tra queste ci sono sicuramente l’Avvocato Angelo Paladino, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici sezione di Sala Consilina, il presidente del Comitato Pro Tribunale Franco Lamanna e l’Avvocato Elisabetta Giordano, del Comitato “Giustizia Possibile”. Proprio Elisabetta Giordano, che considera quello del Tribunale un impegno imprescindibile, non si rassegna: “È inaccettabile il silenzio e il disinteresse calato da tempo su questa grave problematica -conferma- e la politica deve assolutamente assumersi le proprie responsabilità”. Parole di buon senso, che purtroppo rischiano di perdersi ancora una volta nel vuoto che c’è intorno. Intanto quella del LAVORO DIGNITOSO sembra una battaglia ormai senza speranza, mentre l’altra battaglia che si sta perdendo si chiama SANITA’.