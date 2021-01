Consegna di lettere e bollette in ritardo a Teggiano, la protesta dei cittadini. Si spera nella prossima installazione dei numeri civici

Sono numerosi i cittadini di Teggiano che lamentano la mancanza o il ritardo della consegna di lettere e bollette. Un disagio che nell’ultimo periodo, più o meno da quando non ci sono più gli “storici” postini a lavorare nella città museo del comprensorio, si è acuito. Infatti – secondo quanto ricostruito – da qualche tempo, Poste Italiane si affida a portalettere part-time (con contratti brevi) e di ovviamente (non essendo tenuto a farlo) non del posto. Riconoscere le vie, i numeri civici e le persone quindi comporta del tempo di apprendimento. Non solo. Anzi a maggior ragione la situazione è resa ancora più difficile, per quanto riguarda la comunità di Teggiano, dalla scarsità di numeri civici delle case, il che rende la “ricerca del destinatario” ancora più ardua. Il Comune sta accelerando l’installazione dei numeri civici (con mattonelle numerate che hanno scatenato l’opposizione per il costo eccessivo) così per cercare di risolvere il problema.

Altro disagio è il ritrovamento di diverse lettere gettate per strade. Questi denunciati anche ai carabinieri – stando a quanto emerso – non riguardano lettere prese in consegna da Poste italiane.