Sassano sott’acqua, dopo gli allagamenti si contano i danni. Notte di paura, le testimonianze

Vallo di Diano sott’acqua questa notte anche nella parte sud e soprattutto nel territorio di Sassano. Le esondazioni di canali ed affluenti del Tanagro causate dal maltempo si sono improvvisamente riversate in una ampia area agricola, in particolare a ridosso di Via Mautoni.

Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e per i volontari dell’Associazione Protezione Civile “Vallo di Diano” di Padula. In particolare si è rivelato provvidenziale l’efficace Nucleo Fluviale dei volontari padulesi, che in passato si era reso protagonista di interventi di soccorso soprattutto in centro e nord Italia. Ma da un po’ di tempo a questa parte i mutamenti climatici causano sempre più spesso allagamenti e alluvioni anche nelle are campane e salernitane, confermando la bontà dell’intuizione della Protezione Civile di Padula di attrezzarsi proprio in previsione di eventi eccezionali come quello che si è verificato questa notte nel Vallo di Diano. I volontari padulesi erano già impegnati nel monitoraggio del fiume Tanagro quando sono stati allertati dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale su richiesta del Comune di Sassano. Una vasta area del piccolo comune valdianese si era infatti improvvisamente trasformata in un vero e proprio lago, tanto da rendere necessario per gli spostamenti l’utilizzo di gommoni e mezzi acquatici. Chiuso provvisoriamente al transito il tratto sul ponte Cappuccini della SP 11 Silla-Trinità, per il preoccupante innalzamento del Tanagro, ed anche il tratto tra via Drappo e via Ascolese nei pressi del ponte a Caiazzano, dove invece a preoccupare era il livello del Calore. n collaborazione con i Caschi Rossi, con i tecnici del Comune di Sassano guidati sul campo dal vicesindaco Gianfranco Russo, si è e effettuata immediatamente una prima verifica dei danni causati dagli allagamenti: in particolare sono state raggiunte case e abitazioni con residenti per sopperire a eventuali emergenze ed esigenze, e sono state fornite le indicazioni per trascorrere in sicurezza la notte in attesa che la piena calasse. In campo anche le associazione di protezione Civile “Orchidea” e “Vola Sassano”. Le operazioni di sopralluogo e verifica sono riprese anche questa mattina, quando fortunatamente il maltempo e la pioggia hanno concesso una tregua e gli allarmi relativi al Tanagro e al Calore sono almeno provvisoriamente rientrati.

Sulla notte di paura trascorsa a Sassano abbiamo raccolto le testimonianze dei residenti:

https://www.facebook.com/italia2tv.it/videos/2555979121362090