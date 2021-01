Scuole chiuse a Sant’Arsenio. Un gruppo di genitori al sindaco Pica: “Chiusura temporanea. Attuare screening per aprire in sicurezza”

Un gruppo di genitori dei piccoli alunni della scuola primaria di primo grado di Sant’Arsenio chiusa con ordinanza sindacale, dal primo cittadino Donato Pica, dopo l’aumento dei contagi dal Covid_19 sul territorio comunale non è d’accordo con la decisione di Pica di sospendere la didattica in presenza. “La chiusura delle scuole, dicono, deve essere usata come ultima risorsa e per un tempo limitato e determinato per contenere la diffusione del contagio. Scuole, nel caso specifico di Sant’Arsenio, in cui non si registra nessun tipo di contagio a dimostrazione dell’applicazione alla perfezione dei protocolli da parte del personale docente e non docente e dell’attenzione prestata da studenti e famiglie. Oltre a considerare, l’impatto negativo a livello di salute fisica, mentale ed educativa su bambini che supera i benefici stessi della chiusura”.

I genitori hanno chiesto al sindaco Pica di mettere in atto al più presto una campagna di screening sulla popolazione studentesca e su tutte le figure he ruotano intorno al mondo della scuola. Il sindaco, dal canto suo, si è impegnato ad organizzare l’attività di screening per riaprire in sicurezza e modo definitivo le scuole di Sant’Arsenio.