Mango trova casa e “canta” la sua gioia: emozioni da Sassano a Verona per la storia del randagino scritta nel destino

La posa è quella di un artista maturo, il nome è quello di un musicista lucano capace di entrare nei cuori di tutti (purtroppo prematuramente scomparso): la performance sorprende e strappa un sorriso, come soltanto la spontaneità della natura riesce a fare.

Si chiama Mango è un cagnolino randagio che attraverso l’adozione ha trovato non soltanto una casa e tanto affetto, ma ha anche potuto scoprire la sua affinità e sintonia con la musica. “Salvi un cucciolo randagino –scrive Marta Gallitiello, volontaria di Monte San Giacomo che da sempre dedica tempo attenzioni agli amici a quattro zampe- e dopo un po’ di tempo va in adozione. E così scopri che era un talento: ecco a voi Mango. Un nome datogli per caso, ma del resto prometteva bene!”. La storia di Mango comincia a Sassano, insieme a quella di altri 5 cuccioli nati davanti alla casa di un anziana signora, con una sorte probabilmente già scritta di stenti e disagi. La loro mamma, investita da un’auto, pur zoppicando veglia costantemente su di loro. A cambiare il loro fato subentra il cuore di Marta ed Elisa, volontarie valdianesi che non ci stanno ad abbandonare quegli irresistibili cuccioli e la loro mamma al loro triste destino. Decidono invece di farsene carico, come per tanti altri amici a quattro zampe hanno già fatto e continueranno a fare. La trascinante simpatia dei piccoli randagi determina d’istinto i loro nomi “artistici”: oltre a Mango ci sono Mina, Raz, Lucio, Beethoven e Mozart. La loro mamma, tremante e immobile per la paura, diventa invece “Tremolina”. La famiglia di artisti spopola immediatamente nella rete di volontariato “social”, mobilitata da Marta ed Elisa dopo le vaccinazioni, per trovare ai piccoli una casa definitiva. I post e gli appelli hanno successo, e i piccoli sono adottati quasi subito, anche grazie all’aiuto delle volontarie liguri del Gruppo Facebook “Codine cercano casa”, collegate con quelle valdianesi. Una rete provvidenziale che nel corso degli anni ha salvato centinaia di amici a quattro zampe, indirizzandoli verso una vita meravigliosa, come membri di famiglia e non come cani da guardia reclusi. Anche Tremolina trova casa in Liguria. Mango è l’ unico a non essere adottato subito, e resta con Elisa quasi un anno e mezzo. Poi finalmente arriva la richiesta di Francesca, che decide di prenderlo con sé a Verona: e il destino vuole che oltre ad essere una persona molto sensibile ed altruista, Francesca sia anche una musico-terapeuta. Mango è amatissimo da tutta la sua nuova famiglia ed è molto felice con loro, sono molto affiatati e si vede. Nel video Francesca suona al pianoforte le note che la presenza di Mango le comunica, e Mango in risposta canta la sua gioia: affinità elettive. Insomma una storia a lieto fine scritta nel destino, che partendo dal Vallo di Diano trova felice conclusione a Villafranca di Verona. Il canto di Mango è liberatorio, ed è la cosa più bella. Nei suoi occhi non c’è l’aria smarrita e timorosa propria di tanti randagi dalle vite difficili e spesso destinati a una fine tragica. C’è invece la serenità che deriva dalla consapevolezza di essere amati.