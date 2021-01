Banca Monte Pruno informa: il nuovo bonus “Cashback 10%” per tutti gli acquisti conclusi con moneta elettronica

Con il cosiddetto “Extra Cashback di Natale”, durato un mese e conclusosi il 31 dicembre scorso, il Governo ha terminato la fase di sperimentazione del complesso meccanismo di gestione dei rimborsi.

Per fine febbraio previsti gli accrediti per chi ha aderito all’Extra Cashback di Natale raggiungendo il numero minimo di transazioni previste (10).

Dal 1° gennaio, invece, è partito ufficialmente il “Cashback 10%” che avrà cadenza semestrale.

Durante questo periodo, effettuando almeno 50 acquisti in negozi fisici usando carte di credito o di debito, si potrà ottenere un rimborso massimo di 150,00 euro, per un totale cumulativo annuale di 300,00 euro.

Occorre sottolineare come il rimborso, per ogni singola transazione, non potrà superare i 15,00 euro, quindi la soglia di spesa per ottenere il massimo risparmio è di 150 euro a singola transazione, ma nulla vieta di fare acquisti di importi più elevati senza, però, ottenere una somma di rimborso superiore proprio ai 15,00 euro.

È importante ricordare che sono esclusi i pagamenti in contanti e quelli conclusi on-line (per esempio sui siti di e-commerce).

Può capitare di non trovare validate, all’interno dell’app “IO”, alcune transazioni effettuate con le proprie carte; niente Cashback , infatti, se si paga con carte di debito (la cosiddetta carta bancomat) usando esclusivamente la funzione CLess (contactless) oppure utilizzando il circuito MAESTRO , almeno fino a quando PagoPa (ente gestore dell’app “IO”) non avrà risolto tale inconveniente.

Per superare questa empasse basterà chiedere all’esercente di inserire la carta manualmente nel terminale POS (in modalità microchip) e concludere la transazione con il circuito PAGOBANCOMAT (vedi esempio in basso).

Nessun problema, invece, per i pagamenti con carte di credito!

Tutto questo processo necessita di uno step indispensabile: sono ammesse al rimborso tutte le carte di pagamento caricate nell’app “IO” (le carte di debito della Banca Monte Pruno sono collegate al logo di CASSA CENTRALE BANCA), oppure ad altre app autorizzate, come quella NEXI.

Oltre al Bonus Cashback, con il nuovo programma è possibile vincere l’ulteriore premio previsto: il cosiddetto “Super Bonus Cashback”. Si tratta, sostanzialmente, di un premio pari a 1.500 euro per i primi 100 mila partecipanti che, nel singolo semestre di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento registrati.

Sull’app “IO” è possibile visualizzare anche la propria posizione in questa speciale classifica.

Per chi ancora non l’avesse fatto, vi suggeriamo di:

registrare una “identità digitale”, chiamata SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Necessari e-mail, cellulare, documento di identità e tessera sanitaria. Seguire le indicazioni presenti sul sito ufficiale SPID e selezionare uno degli “Identity Provider” (IP), aziende certificate ed autorizzate a gestire le identità digitali. L’identità digitale tornerà utile anche per accedere ai numerosi servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione (attualmente oltre 4.000) come l’Agenzia delle Entrate, INPS, etc. scaricare l’app dei servizi pubblici “IO”, autorizzata dal Governo (è stata usata di recente anche per il “Bonus Vacanze”) ed accedere al proprio account usando l’identità digitale (SPID) precedentemente registrata.

L’app è disponibile nella versione IOs oppure ANDROID. collegare una o più carte di pagamento all’account “IO” ed aggiungere l’IBAN sul quale ricevere i rimborsi.

Sul sito CashLessItalia disponibili tutti i dettagli sugli incentivi aggiuntivi (“Super Cashback”) ed i premi lotteria previsti dall’iniziativa (“Lotteria degli Scontrini”).

Il Governo con questa manovra intende incentivare l’uso della moneta elettronica in particolare nei micro-pagamenti (come pagare un caffè al bar, un giornale in edicola, etc.).

Le carte di pagamento emesse dalla Banca Monte Pruno consentono di partecipare al bonus “Cashback” e, se già registrate per l’Extra Cashback di Natale, sono già abilitate ed attive per il nuovo programma per l’anno 2021, senza dover effettuare alcun adempimento.

Per informazioni e assistenza le Filiali e gli Uffici dell’istituto di credito cooperativo sono a completa disposizione della clientela.