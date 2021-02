Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Istituto valdianesi: “Pronti a vigilare per una scuola sicura”

Lo scorso 25 ottobre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”, i Presidenti di Consiglio d’Istituto e i relativi Commissari di tutti gli Istituti di ogni Ordine e Grado del Vallo di Diano hanno costituito il Gruppo di Coordinamento di zona dei Presidenti di Consiglio di Istituto del Vallo di Diano. “Il Gruppo -fanno sapere dal Coordinamento- ha come finalità quella di far fronte comune a tutte le problematiche delle Scuole Pubbliche di ogni ordine e grado del Vallo di Diano, garantendone, altresì, un continuo e costante monitoraggio”. In particolar modo ovviamente, vista la contingenza del momento, sotto i riflettori c’è l’emergenza sanitaria da COVID-19. “Noi Presidenti di Istituto -continuano dal Coordinamento- per il nostro ruolo ben conosciamo dall’interno le nostre scuole e “dall’esterno” le aspettative e le preoccupazioni dei genitori. Per questo abbiamo lavorato in questi difficili mesi insieme ai nostri Dirigenti Scolastici in una prospettiva di collaborazione fattiva, svolgendo anche l’importante ruolo di mediazione e dialogo tra la scuola e le famiglie. Con la costituzione di questo Coordinamento vogliamo interloquire con la pubblica amministrazione, gli enti preposti e tutte le componenti della scuola, nonché con la componente genitoriale, per consentire ai nostri ragazzi di svolgere in sicurezza l’anno scolastico 2020/2021. Controllando che quanto concordato per garantire la didattica in presenza venga attuato, e costantemente monitorato”. Per il coordinamento valdianese dei Presidenti di Consiglio le problematiche determinate dall’emergenza sono moltissime, ma si riassumono brevemente con l’assicurare una scuola piena e sicura, cioè pienezza della formazione didattica e formativa in condizioni di sicurezza sanitaria. “È stata più volte richiamata, nei mesi scorsi -concludono dal coordinamento- l’esigenza e l’opportunità di uscire migliori da questa emergenza. Ed è proprio quello che vorremmo per le nostre scuole, e per i nostri ragazzi!”.

Il Coordinamento è presieduto da Annamaria Savino. Il vice presidente è Stefania Russo, il Segretario Isabella Mazzeo e i componenti dell’organo di rappresentanza sono Giuseppe Caminiti e Lorenzo Casale. Qualsiasi problema da parte dei genitori o dei ragazzi può essere segnalato alla mail ufficiale del coordinamento: coord.zona.pcivallodiano@gmail.com