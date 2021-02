A Montesano si guarda già alle prossime elezioni. Il vice sindaco si dimette: “Divergenze nella maggioranza”. Rinaldi: “Individualista”

Schermaglie con vista elezioni comunali a Montesano sulla Marcellana. Il vice sindaco, Giuseppe Radesca, infatti saluta la maggioranza. I rapporti con il sindaco Giuseppe Rinaldi si erano incrinati da tempo. Ora le dimissioni. Si ipotizza per una candidatura proprio contro Rinaldi alle prossime elezioni.

“Miei cari concittadini, è doveroso da parte mia informarvi che, in data 28 gennaio 2021, – si legge nella lettera aperta inviata ai suoi concittadini – ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicesindaco ed Assessore del comune di Montesano sulla Marcellana. Ho ritenuto opportuno dimettermi perché, nel corso dell’ultimo anno, sono aumentati i malumori e le divergenze all’interno del gruppo di maggioranza. Nel mese di settembre, con una missiva a firma del Sindaco, mi è stata revocata la delega nei Rapporti con gli Enti Sovracomunali, con la quale ho sempre operato nell’interesse della comunità Montesanese, e mi si invitava “a non prendere più parte agli incontri del gruppo di maggioranza consiliare “Nuova Montesano” con il quale – ricordo – sono stato il primo degli eletti nel 2016. Ciò è avvenuto senza alcuna motivazione politica o amministrativa, ma semplicemente a seguito di una presa di posizione egocentrica e rancorosa che ha reso, quindi, impossibile la mia permanenza in giunta. Questa mia decisione, frutto di una seria riflessione, è stata difficile e sofferta soprattutto in questo periodo dilaniato dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Resterò sempre tra la gente” e comunque a disposizione non solo di chi mi ha sostenuto, ma di tutti i cittadini. Il mio impegno, da semplice consigliere comunale, continuerà sino a fine consiliatura per proporre e sostenere tutte quelle iniziative finalizzate al bene del nostro paese, assicurando il dovuto controllo su tutte le azioni amministrative del gruppo di maggioranza”.

Arriva a stretto giro la risposta di Rinaldi.

“Il rapporto con l’intera squadra di maggioranza – ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Rinaldi – era logoro da tempo. Già a settembre la questione era stata affrontata e chiarita dal punto di vista politico. Le cause della rottura sono tutte a lui riconducibili e di natura squisitamente politica ed amministrativa. I fatti, le azioni, le iniziative di questi anni di lavoro, prevalentemente individuali da parte del consigliere Radesca, hanno mostrato due modi completamente diversi di fare politica. Non sussistevano nemmeno le minime condizioni di fiducia per continuare in quanto le divisioni, con tutto il gruppo, si sono generate su temi e soprattutto valori che per Nuova Montesano sono e restano inderogabili”.