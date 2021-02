Coronavirus, aumentano i contagi nella zona nord del Vallo di Diano. Lezioni in presenza sospese e screening

I piccoli centro del Vallo di Diano, nella zona nord del territorio, come Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro ed Auletta sono interessati in queste ore dall’aumento dei contagi Covid_19. Si tratta di piccoli paesi dove mediamente sono circa 20 le persone che risultano positive al Covid. Nella serata di ieri, il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano ha comunicato ufficialmente la positività in paese di 21 persone. Le scuole del paese, la cui attività didattica in presenza rimane sospesa, dovrebbero riaprire domani mercoledì 3 febbraio. Anche a Sant’Arsenio dove è in corso uno screening sulla popolazione scolastica e l’attività didattica in presenza è sospesa. Anche qui all’esito dei controlli dovrebbe riprendere domani. E’ in corso uno screening di controllo anche nella casa di riposo in località “San Vito” dove è scoppiato un focolaio Covid. Anche a Sant’Arsenio si registrano nuove positività al virus. Alcune delle quali sono legate ai nuovi casi che si registrano a San Pietro al Tanagro. Qui i contagiati, circa una ventina, sono circoscritti, ci ha spiegato il sindaco Domenico Quaranta, “a circa 4 nuclei familiari”. Naturalmente si attendono gli esiti dei tamponi effettuati ai contatti di caso. Il primo cittadino, nella giornata di ieri, visto l’aumento dei contagi in paese, aveva diramato un avviso con delle “raccomandazioni” alla popolazione. In particolare due punti invitano “ad indicare con chiarezza , in caso di positività, i contatti stretti avuti con altri soggetti e di evitare occasioni di convivialità”. Due aspetti, come ci è stato confermato dal primo cittadino, che hanno fatto aumentare velocemente il numero dei positivi in paese. Anche a Sassano, purtroppo, dopo lo screening effettuato sulla popolazione studentesca che aveva dato esito negativo, a distanza di pochi giorni, il sindaco Domenico Rubino ha disposto la sospensione della didattica in presenza per gli alunni della sezione A della scuole medie essendo risultata positiva al Covid un’insegnante. Si registra anche un nuovo decesso nel salernitano nella giornata di ieri. Si tratta di un ospite della casa di riposo di Novi Velia dove è scoppiato un focolaio Covid. E’ il quarto decesso tra gli ospiti della casa per anziani.