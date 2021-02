Aumentano i contagi nelle scuole superiori in Campania: probabile stop alle lezioni in presenza

Vuole dati a prova di Tar questa volta il Governatore Campano, Vincenzo De Luca dall’Unità di Crisi che si riunirà per fare il punto sull’aumento dei contagi nelle scuole che si stanno verificando negli ultimi giorni. Dati che sommati a quelli già in suo possesso, se trovassero riscontro, porterebbero De Luca a sospendere nuovamente la didattica in presenza per le scuole superiori almeno fino alla metà di febbraio.Gli istituti superiori sono stati riaperti in Campania con una presenza in aula del 50% degli alunni, ma c’è un importante aumento dei contagi che potrebbe portare ad una nuova ordinanza. Il 1° febbraio le scuole superiori sono tornate alla didattica in presenza dopo che il Tar ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni di genitori No Dad.

De Luca è preoccupato per i numerosi focolai. Nella giornata di oggi si registrano poco più di 1500 contagi in tutta la regione, di cui 1360 asintomatici. Nella giornata di ieri la Campania è stata la seconda regione italiana per incremento dei contagi. Il primato è spettato alla Lombardia.