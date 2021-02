Bimba investita nei pressi della scuola a Sala Consilina. Il gruppo Salesì chiede più controlli: “Proponiamo un’isola pedonale scolastica”

Due giorni fa nei pressi della scuola elementare “Camera” a Sala Consilina si è registrato un incidente che ha visto coinvolta una bambina, colpita, per fortuna in maniera leggera da un’auto in transito e secondo quanto riferito, oltre al grande e giustificato spavento per la piccola e la mamma non ha portato ferite gravi. Un episodio che però è un campanello d’allarme per la sicurezza nell’area. Per questo motivo il gruppo consiliare “Salesì” ha presentato una interrogazione al sindaco Francesco Cavallone sulla “situazione di grave pericolosità venutasi a creare lungo via Matteotti, nel tratto di strada che, ad oggi, vede buona parte del marciapiede utilizzato dai pedoni interdetto al transito a causa della presenza dal ponteggio installato per i lavori di riconsolidamento all’edificio che ospita la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Camera”. Occorre sottolineare che è notevole il traffico veicolare che si registra nelle ore di ingresso e di uscita delle scuole del centro cittadino, orario che, a causa dell’impossibilità di utilizzo del plesso di Via Matteotti, prevede il doppio turno scolastico, con ingresso anche il pomeriggio alle 14,00 ed uscita alle 18,10. Il gruppo consiliare guidato da Mimmo Cartolano evidenzia proprio l’episodio dell’investimento.per delle proposte. “Chiediamo di coinvolgere per l’espletamento di pubblica utilità le associazioni di volontariato, che già in altre occasioni hanno dato il loro sostegno alla polizia locale. Nel caso in cui anche questa soluzione non dovesse ritenersi fattibile, proponiamo di interdire completamente il traffico veicolare nel tratto di via G. Matteotti che va dall’imbocco di Corso D. De Petrinis fino al bivio con Via G. Garibaldi – palazzo Castiglione (soluzione già adottata il giovedì per il mercato settimanale), nelle ore di ingresso e uscita delle scuole, per entrambi i turni scolastici attualmente in essere, creando una vera e propria isola pedonale, che consenta ai bambini e ai genitori che li accompagnano di poter raggiungere i plessi scolastici in piena sicurezza”.