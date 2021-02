A Benevento i Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross Master: la Camaldolese vuole ripetere l’impresa

Il paesaggio collinare delle contrade San Cumano e Piano Cappelle e le vigne dell’istituto agrario “Mario Vetrone” di Benevento saranno la splendida cornice per l’importante appuntamento dei Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross Master, in programma domenica 7 febbraio. La gara, organizzata dalla Fidal Campania in collaborazione con l’Asd Sannio Runners, è riservata alle società podistiche iscritte alla Federazione. In gara saranno circa 300 atleti, di cui 23 della forte società salernitana ASD Carmax Camaldolese, con sede a Eboli, che lo scorso anno ha vinto il titolo regionale, classificandosi anche all’ottavo posto ai Campionati Italiani Fidal che si sono svolti a Cassino. Quest’anno la compagine salernitana proverà a riconfermarsi sul podio: la classifica finale sarà stilata prendendo i migliori 12 punteggi di tutte le società presenti, dei quali i migliori 10 punteggi tra gli atleti under 60 e i migliori 2 punteggi over 60. L’atleta più forte in gara è Gilio Iannone, tesserato proprio con la Camaldolese, che corre nella categoria Senior Master 35 ed è sia il campione regionale che il campione Italiano uscente. Ma nella compagine salernitana ci sono diversi atleti di valore, tra i quali Carmine Santoriello nella categoria SM 35, Marco Landi (vice presidente della squadra) e Giovanni Vitolo nella categoria SM 40, Giuseppe Senatore nella SM 45, Gerardo Selce e Giorgio Tulimieri nella SM 50. Nelle categorie over 60 in gara saranno Raffaele Colantuono nella SM 60, e Vincenzo Faggiano e Vincenzo Ambrosio nella categoria SM 65.

Della Grande famiglia della ASD Camaldolese fa parte anche un gruppo di 10/15 atleti del Vallo di Diano. Tra i più forti in gara c’è infatti Giorgio Tulimieri nella Categoria SM 50, unico domenica a rappresentare il territorio valdianese. “Anche Nel Vallo di Diano -sottolinea il presidente della Camaldolese Gerardo De Luna– abbiamo un gruppo numerosissimo di validi atleti, come il forte Giorgio Tulimieri. Sono soprattutto cari amici: a partire da Tony D’Alto con la moglie Angela, Michele Russo con la moglie Carmen, e gli storici fratelli Moscarella, che purtroppo domenica saranno assenti per una serie di problemi fisici, e tanti altri”. Il presidente De Luna si sofferma anche sul difficile momento che lo sport sta vivendo a causa della crisi pandemica. “In questo periodo purtroppo per i noti motivi non siamo riusciti a vederci molto spesso con tutto il gruppo. Eravamo abituati a vederci ogni domenica, ma nonostante tutto il gruppo è rimasto unito. Stiamo attraversando diversi problemi anche per far allenare le categorie giovanili, visto che purtroppo la pista di atletica leggera dove svolgiamo la maggior parte degli allenamenti è chiusa ormai da Novembre. Ci auguriamo -conclude il presidente della Camaldolese- che gli amministratori locali svolgono al più presto tutta la parte burocratica e ci consentono di riprendere gli allenamenti. Va infatti ribadito che è consentito dalla legge svolgere gli allenamenti rispettando i dovuti protocollo di sicurezza”.

Proprio nel rispetto dei protocolli anti-Covid della Fidal, l’ingresso dei Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross Master sarà riservato esclusivamente a dirigenti, giudici, tecnici, atleti ed addetti all’organizzazione gara. Gli atleti dovranno indossare la mascherina prima dell’ingresso in griglia, durante la permanenza in griglia e fino a 500mt dopo la partenza.