La scorsa notte è franato un costone roccioso dell’argine del fiume Tanagro in località “Casiola” a Polla. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose. Dalle prime ore di questa mattina i Vigili del fuoco sono sul posto per effettuare un sopralluogo. Il movimento franoso è avvenuto a poca distanza dalla diga “Maltempo” e a ridosso del tratto ferroviario, ormai dismesso della Sicignano- Lagonegro. Sarà compito dei mezzi dei pompieri liberare l’alveo fluviale dagli alberi e dai detriti per ripristinare lo stato dei luoghi. La frana di circa 20 metri del muro in località Casiola. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il Gruppo Gopi Onlus della Protezione Civile di Polla. I volontari della Protezione Civile, in queste ore stanno provvedendo alla rimozione degli alberi caduti nel fiume.

Sul posto per monitorare la situazione il sindaco Massimo Loviso, i membri della giunta comunale, il consigliere Raffaele Ippolito e il presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio. Quest’ultimo proprio ieri ha eseguito insieme al primo cittadino di Polla un sopralluogo per conoscere la situazione attuale del Tanagro, in attesa di interventi di pulizia e manutenzione straordinaria.

Loviso: “Potenziale pericolo per la popolazione”

Il sindaco Massimo Loviso ha diramato una comunicazione rivolta alla popolazione, aggiornando i pollesi sulla situazione venutasi a creare nelle ultime ore sulla frana di località Casiola.

«Con la presente segnalo che nel corso della notte è franato un argine del fiume Tanagro, con il crollo di un vecchio muro di contenimento posto sotto la linea ferroviaria. Tale cedimento è stato segnalato allo scrivente ed agli Agenti della Polizia Locale nel corso della mattinata odierna, da parte di cittadini che abitano nelle immediate vicinanze, che con il fragore causato dallo scivolamento dei massi e detriti nel fiume hanno avuto modo di constatare l’accaduto. Il punto franato è così georeferenziato 40°31’08.0″N 15°29’35.4″E e si trova sulla sponda opposta alla SP125 Petina-Polla altezza Ufficio Postale di Polla, lato di via Campo San Giovanni.

Il fronte della frana alle ore 10,30 di questa mattina si presentava largo circa 30 metri per un altezza di circa 10 metri. Il materiale franato, composto da pietre del muro ed una notevole mole di terreno, ha occluso il corso del fiume per circa un terzo. Inoltre, due tronchi di alto fusto franati si sono posizionati orizzontali e trasversali al corso d’acqua».

Il sindaco insieme ai componenti della giunta comunale ha provveduto ad allertare la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, il Funzionario di turno della Protezione Civile della Prefettura di Salerno ed il Servizio di Emergenza dei Vigili del Fuoco. «La situazione rischia di aggravarsi se dovesse staccarsi una ulteriore porzione dell’argine, che si presenta a vista come terreno estremamente friabile. Si ricorda che sulla sommità è posta la linea ferroviaria “Sicignano-Lagonegro”, la cui tratta è da tempo “sospesa”, che rischierebbe di essere seriamente pregiudicata da eventuali altri cedimenti sottostanti. Quello che allarma è tuttavia il corso del fiume, che già lo scorso 24 gennaio è esondato in diversi punti dell’abitato, provocando danni a numerose abitazioni di Via Giardini, Via Campo La Scala e Via Cristo Re. In caso di pioggia , purtroppo prevista anche nei prossimi giorni, la frana potrebbe provocare ulteriori seri danni e gravi pericoli per la pubblica incolumità».

