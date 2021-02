C’è stato un tempo nel quale la Politica, quella con la P maiuscola, era davvero presente nel Vallo di Diano: non era una presenza “sterile”, ma una presenza capace di direzionare positivamente le sorti territoriali. Alla “Prima Repubblica” evidentemente importava ancora del territorio valdianese, a differenza della Seconda. Come ci spiega Geppino D’amico.

Vallo di Diano, dalle stelle alle… stalle: quando alla Politica importava ancora del territorio valdianese

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

In precedenti incontri ci siamo occupati delle vicende del Tribunale di Sala Consilina e della Ferrovia Sicignano-Lagonegro, due argomenti che veleggiano tra cronaca per la loro attualità e storia per il lungo periodo trascorso da quando se ne parla. Recentemente, ce ne siamo occupati per la loro attualità e, quindi, come cronaca; oggi ne parliamo dal punto di vista storico. E questo grazie a Nicola Spinelli, osservatore attento delle vicende del Vallo di Diano, il quale mi ha inviato due miei articoli pubblicati il 3 aprile del 1985 sul settimanale salernitano “La Voce del Meridione”. Rileggendoli oggi, li ritengo meritevoli di una riflessione.

Cominciamo dal Tribunale: il 19 marzo 1985 un quotidiano nazionale ipotizza la soppressione del Tribunale di Sala Consilina per cui il senatore Michele Pinto scrive al Ministro della Giustizia, Mino Martinazzoli, per avere notizie in merito all’attendibilità della notizia. Il ministro risponde a stretto giro di posta: “Caro Pinto, non so proprio da dove si sia potuta desumere la notizia di una eventuale chiusura del Tribunale di Sala Consilina. Ho recentemente riferito alla Commissione Giustizia della Camera sugli studi in corso ai fini di una revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie. Non ho certo fatto menzione di Sala Consilina e Vallo della Lucania”. Questa lettera è importante perché proprio in quel periodo si gettano le basi per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di via Alfredo De Marsico che sarà inaugurato il 25 maggio 1991 dal sindaco, Angelo Paladino; dal presidente del tribunale, Franco Pandolfo; dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Angelo Ippolito; e dal sottosegretario alla Giustizia, sen. Franco Castiglione. Presenti il ministro Carmelo Conte, i sottosegretari Paolo Del Mese e Francesco Tempestini e numerosi parlamentari, tra i quali ricordiamo quelli del Vallo di Diano, Francesco Auleta, Antonio Innamorato e Michele Pinto. Insomma, c’era la Politica, quella della tanto bistrattata Prima Repubblica, certamente più presente rispetto a quella di oggi. Ventotto anni dopo, nel 2013, durante la cosiddetta “Seconda Repubblica”, il tribunale veniva soppresso.

In parallelo con l’interrogazione del Sen. Pinto sul Tribunale, all’interno dello stesso numero de “La Voce” troviamo un ampio resoconto della interrogazione che tre parlamentari del P.C.I., Francesco Auleta, Flora Calvanese e Rocco Curcio, avevano rivolto al ministro dei Trasporti, Claudio Signorile, per conoscere i motivi del ritardo dei lavori previsti dal piano poliennale di sviluppo e quando sarebbero stati realizzati i lavori per il prolungamento da Lagonegro al Tirreno. Nella risposta Signorile comunica che i lavori presentavano uno stato di avanzamento del 50 per cento fino a Sala Consilina. Particolarmente interessante è la parte finale della risposta del ministro che spiega cosa prevedeva il redigendo piano dei trasporti per il nostro territorio: “Nella prima fase, prioritaria (è prevista) l’elettrificazione e le rettifiche con predisposizione della sede a doppio binario sulla linea Sicignano-Lagonegro per un importo di 230 miliardi a livello dei prezzi 1982, nonché la realizzazione del nuovo collegamento di 250 miliardi, sempre a livello dei prezzi 1982. Nella seconda fase, non prioritaria, (è prevista) la realizzazione a Sicignano del collegamento diretto anche verso Potenza (senza inversione di marcia”.

Fin qui il ministro. Quindi, si dava addirittura precedenza alla Sicignano-Lagonegro rispetto alla linea per Potenza. Invece, che cosa accade? Nel 1987 Signorile lascia il ministero e in quello stesso anno la Sicignano-Lagonegro viene chiusa, ufficialmente per consentire i lavori di elettrificazione della Battipaglia-Sicignano-Potenza-Taranto. Sette anni dopo quella linea veniva riaperta mentre la Sicignano-Lagonegro ancora oggi è desolatamente chiusa.

Concludiamo proponendovi due foto emblematiche della storia del Vallo di Diano: la prima risale al 1902 e ci mostra il sindaco di Polla, Isacco Del Bagno, che alla stazione aspetta l’arrivo del treno che porterà a Lagonegro e, quindi, a Moliterno il primo ministro Giuseppe Zanardelli; la seconda ritrae il busto di Alfredo De Marsico collocato dinanzi all’ex Tribunale; busto che qualcuno vorrebbe rimuovere. Per quel che vale la mia opinione io lo lascerei lì come rimprovero per chi non ha fatto abbastanza per salvare il nostro Tribunale. Comunque, entrambe le foto testimoniano il linguaggio evidente di una classe politica residente in grado di progettare e realizzare. Oggi, invece! Non è necessario aggiungere altro.

