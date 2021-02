Campionati Regionali di Cross Master, la più forte è sempre la Camaldolese: trionfo bis per la squadra salernitana

Trascinata dall’ennesima affermazione di Giglio Iannone, il suo atleta più forte e rappresentativo, e grazie agli ottimi risultati ottenuti in tutte le categorie in gara, la ASD Carmax Camaldolese ripete l’impresa di salire sul gradino più alto del podio ai Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross Master, svoltisi domenica scorsa a Benevento e organizzati dalla Fidal Campania in collaborazione con l’Asd Sannio Runners.

Per la forte società sportiva con sede ad Eboli, della quale fanno parte diversi atleti ed appassionati del Vallo di Diano, si tratta di un risultato davvero eccezionale, considerata la partecipazione di ben 34 compagini regionali. E in particolare considerate le difficoltà che la crisi pandemica ha comportato e tuttora comporta per l’utilizzo delle strutture sportive necessarie per gli allenamenti. Nonostante tutto la Carmax Camaldolese si conferma per il secondo anno consecutivo la squadra più forte in Campania, precedendo sul podio la Caivano Runners e l’lsaura Valle dell’Irno. Una vittoria ottenuta ovviamente grazie al primo posto individuale di Giglio Iannone, che si conferma campione imbattibile nella Senior Master 35, ma grazie anche agli ottimi risultati degli altri suoi atleti nelle diverse categorie. Sul podio salgono anche Vincenzo Ambrosio, 2° nella Senior Master 65, Carmine Santoriello, 3° nella Senior Master 35, e Giovanni Vitolo, 3° nella Senior Master 40. Ottimi piazzamenti anche per Giuseppe Senatore, Marco Landi, Gerardo Caliendo, Giuseppe Pisani, Antonio Luongo, Emanuele Cuomo, Orazio Iasparro e Vincenzo Faggiano, mentre il Vallo di Diano è stato ottimamente rappresentato da Giorgio Tulimieri. Al di là di tutto i Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross Master hanno rappresentato una rivincita dello sport sulla pandemia, una boccata di ossigeno e di speranza nel buio causato dal COVID. Un concetto ribadito anche dal presidente della Camaldolese Gerardo De Luna: “Quasi 365 giorni dopo -ha commentato De Luna- si riprende il gusto del pettorale da gara, per chi ha voluto e per chi ha potuto. Ci siamo ritrovati come sempre, meglio di sempre, confermando un successo che non è mai azione scontata. Alla fine ci siamo riusciti, e per questo un grande grazie va a chi ha potuto. Ma abbiamo sentito forte l’incitamento anche di chi è rimasto a casa: sarete voi -conclude De Luna- la forza futura di un team che ormai sembra abituato a vincere”. Dunque un auspicio che va oltre il trionfo della Camaldolese, affinchè nei prossimi mesi lo sport e gli sportivi salernitani possano trionfare sulla pandemia.