Dalle serie tv in streaming agli acquisti online: la rivoluzione targata internet per il “portafoglio” degli utenti

Chi non ha mai visto una serie tv in streaming, oppure effettuato un acquisto online alzi la mano. Perché sì, diciamolo, ormai non possiamo fare a meno di stare su internet e di sfruttare le tante opportunità che la rete ci offre. Tra cui, appunto, le serie tv in streaming, lo shopping online, gli online casino ed i social network. Fattori, questi, che hanno contribuito in maniera importante a portare avanti la rivoluzione targata internet.

Il successo delle serie tv in streaming

Le moderne serie TV dei colossi dello streaming sono considerate ormai da qualche anno all’altezza del grande cinema d’essai da un pubblico sempre più vasto, fatto in maggior parte di giovani e giovanissimi. Le serie tv in streaming proposte dai colossi americani sono l’equivalente “moderno” dei telefilm della Fininvest degli anni novanta, l’evoluzione di Dallas e di Beautiful. Sono insomma prodotti televisivi per passare una serata senza impegno. Pensiamo ad esempio a serie tv di maggior successo che attirano l’attenzione di milioni di utenti da tutto il mondo.

Bridgerton, ad esempio, si è saputa imporre nel mondo delle serie tv al punto da conquistare in pochissimo tempo il 5 posto in classifica delle serie originali Netflix più viste di sempre. La serie creata da Chris Van Dusen e prodotta da uno dei nomi più di spicco della tv statunitense, Shonda Rhimes, ha creato un brusio tra i social media talmente alto da diventare in pochissimo tempo una delle serie Netflix più viste e amate dal pubblico. Con un tweet, il colosso dello streaming, ha annunciato che in base alle sue previsioni, sono 63 i milioni di spettatori che guarderanno Bridgerton nelle prime quattro settimane dalla sua uscita e se questa proiezione dovesse risultare al vero (manca pochissimo per scoprirlo) la serie sull’alta società inglese del 1800 diventerebbe la quinta più vista di sempre nella classifica degli originali Netflix.

Il primo posto in assoluto se lo aggiudica The Witcher con 76 milioni di spettatori, seguita dall’amatissima La casa di carta con 65 milioni. A pari merito con 64 milioni di spettatori entrambe, si aggiudicano il quarto posto, Stranger Things 3 e Tiger King. Anche la Regina degli scacchi aveva raggiunto negli scorsi mesi un notevole successo con 62 milioni di viewers diventando la miniserie Netflix più vista di sempre.

Lo shopping online

Altro fattore di enorme successo in rete è lo shopping online. Soprattutto nel nostro Paese. Gli italiani comprano online e lo fanno sempre di più, tanto che il 62% della popolazione nazionale ha effettuato almeno un acquisto durante il 2020. Ad oggi, seguendo i trend del Report, ci sono 38 milioni di acquirenti online in Italia ed entro il 2023 potrebbero salire a quota 41 milioni, per un fatturato che l’anno passato ha raggiunto i 41,5 miliardi di euro nel settore business-to-consumer (B2C), il 18% in più su base annua. Diversi i settori in crescita: a guidare la classifica è il tempo libero, che detiene il 41,3% dei fatturati e-commerce; seguono il turismo (28%), i centri commerciali, (14,5% del fatturato) e l’elettronica di consumo, che cresce del +23% e rappresenta il 3,3% del fatturato.

In aumento anche il settore della salute (+23%), grazie anche alla proliferazione delle farmacie online, e quello della moda (+18%). I dati relativi alle prospettive di crescita per il 2019 hanno tutti il segno più: +40% centri commerciali, +29% casa e arredamento, +27% l’alimentare, solo per citarne alcuni.

Per quanto riguarda il vecchio continente, i Paesi dell’Europa Centro-Settentrionale la fanno da padrone per gli acquisti online. Vince il Regno Unito, dove l’83% della popolazione ha fatto almeno un ordine su internet nel 2016: una percentuale pazzesca! Seguono, sopra il 75%, anche Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Svezia, Olanda e Germania. Gli imprenditori che vogliono vendere all’estero con internet agli utenti finali dovrebbero strizzare l’occhio a questi paesi, che sono sicuramente quelli che presentano un potenziale maggiore.

Tra le nazioni che vale sicuramente la pena prendere in considerazione, ci sono anche Belgio (57%), Estonia (56%), Irlanda (59%), Francia (66%), Austria (58%), Slovacchia (56%) e Finlandia (67%).

Ma quali sono i prodotti più acquistati in rete dagli italiani? Sempre in base al sondaggio commissionato da idealo, elettronica (74,9%), moda e accessori (64,4%), con le sneakers in particolare (57,5%), sono le categorie merceologiche più cercate online dagli Italiani. A seguire troviamo i prodotti per la bellezza e i profumi (46,9%), i videogiochi e i giocattoli (45,1%) insieme a tutto quanto è necessario per lo sport (38,3%). Inoltre, grande rilevanza hanno i prodotti per l’arredamento (32,2%) e quelli per gli animali (28,1%).