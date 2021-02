Ecco come 50 milioni di italiani usano internet ogni giorno. “Vince” Youtube

Internet ha ormai conquistato l’Italia. Secondo le ultime statistiche sono quasi 50 milioni gli italiani che accedono a internet ogni giorno, trascorrendo online un quarto della loro giornata, soprattutto tra YouTube, che è la piattaforma più attiva, seguita da Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger in quest’ordine. Nei quasi 50 milioni di utenti italiani, questi trascorrono online circa 6 ore al giorno. Tra essi il 35% utilizza almeno un servizio controllato tramite la voce, alla ricerca, per il 92%, di contenuti video e vlog (34%). La musica ha un peso preponderante nelle scelte: il 57% la ascolta in streaming, il 39% tramite web radio e il 23% attraverso i podcast. In forte espansione poi anche il mondo del gaming: sono 4 su 5 gli italiani che videogiocano e 1 su 8 segue il live streaming di altri giocatori su piattaforme dedicate. Per quanto riguarda i social media, il rapporto dice che sono 35 milioni le persone attive sulle piattaforme social, di cui il 98% accede ad esse da mobile. Il tempo trascorso in media sui social? I dati dicono 1 ora e 57 minuti della propria giornata, numeri in aumento rispetto al 2019. La piattaforma preferita è YouTube, seguita dalla famiglia di app di Facebook. Instagram, invece, registra la crescita più evidente anno su anno, passando dal 55% del 2019 al 64%. In media sono circa 8 gli account social posseduti da ogni utente.

Numeri che ben dimostrano dunque l’ormai dilagante utilizzo della rete nel nostro Paese. Numeri che però spesso fanno il paio con un utilizzo non corretto della rete che può arrecare danni piuttosto seri se sottovalutati. Ecco perché per utilizzare internet nel miglior modo possibile tra le diverse attività come i social, gli online casino e lo shopping online è fondamentale seguire alcune regole.

L’importanza delle password

Per navigare in rete in sicurezza il primo passo è utilizzare password sicure. Il consiglio è di evitare di scegliere nomi di congiunti e relative date di nascita, poiché sono abitualmente utilizzate per forzare la protezione da parte di chi vi conosce utilizzate per le password nomi di fantasia non presenti in dizionari italiani e stranieri, in quanto è possibile utilizzare tali dizionari in forma elettronica per violare un sistema protetto, utilizzando programmi adatti scegliete una combinazione di caratteri alfanumerici, vale a dire lettere e numeri, che creino una sigla facilmente memorizzabile per l’utente memorizzare la password, evitando di scriverla, è una garanzia per mantenerne l’integrità il frequente cambio password.

L’Antivirus

Anche l’Antivirus svolge un ruolo di primaria importanza. L’uso di un antivirus , è in grado di offrire un discreto grado di protezione contro determinati tipi di attacco e soprattutto contro tutta una serie di attività preparatorie (come ad es. la scansione delle porte TCP/UDP) che un aggressore in genere compie prima di tentare un accesso non autorizzato applicare sempre le più recenti patch (integrazioni a un programma che elimina i difetti riscontrati da sviluppatori o utenti). Questo vale non soltanto per il sistema operativo ma anche per il software applicativo prestare la massima attenzione al funzionamento anomalo del sistema operativo.

Il browser

Anche la scelta del browser può fare la differenza. Alcuni offrono sistemi di sicurezza molto elevati. Inoltre è importante configurare opportunamente il browser in modo da permettere l’accesso dei navigatori ai soli siti elencati in una lista impedendo, così, l’ingresso in quelli classificati come “sconvenienti” sulla base delle regole diffuse da alcuni enti quali l’ICRA.

Assicurarsi che la connessione Internet sia sicura

Quando qualcuno è online in uno spazio pubblico, per esempio se si usa una connessione Wi-Fi pubblica, la rivista PCMag ha affermato che in quel momento non vi è un controllo diretto sulla sicurezza della rete stessa. Gli esperti aziendali di cybersecurity si preoccupano a causa degli “endpoint”, luoghi in cui una rete privata si connette con il mondo esterno. L’endpoint vulnerabile di ciascuno è rappresentato dalla connessione Internet locale. Assicurarsi che il proprio dispositivo sia sicuro e, in caso di dubbio, aspettare un momento migliore (per esempio finché non è possibile connettersi ad una rete Wi-Fi sicura) prima di fornire informazioni come il numero del proprio conto bancario.

Prestare attenzione a ciò che si scarica

Uno degli obiettivi principali dei cybercriminali, è quello di condurre la vittima, col raggiro, a scaricare malware, programmi o app portatori di malware, oppure tentano di rubare informazioni. Questo malware può presentarsi sotto forma di app: dai giochi più scaricati a strumenti che controllano il traffico o le condizioni meteo. Come PCWorld consiglia, è bene non scaricare app che risultano essere ambigue o che provengono da un sito poco affidabile.