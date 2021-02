Covid. De Luca. “Misure restrittive, altrimenti riesplosione contagi”

“Il fine settimana potrà rappresentare un punto di riesplosione del contagio”. E’ con queste parole che nel consueto collegamento in diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca esprime la sua preoccupazione in vista del San Valentino e della festa di Carnevale. Per questo auspica provvedimenti restrittivi da parte del Governo. “Se il governo non prenderà misure di contenimento noi tra 15-20 giorni assisteremo a una esplosione di contagio”. Ed in merito al nuovo esecutivo De Luca ha aggiunto: “non ho ancora ascoltato da nessuno la parola Mezzogiorno. Non ho ascoltato dal presidente incaricato cosa si prevede per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti, al Recovery plan. Sono tutte cose che dobbiamo verificare”.

Infine, sul fronte delle vaccinazioni sono 140 mila le persone in Campania che hanno ricevuto entrambe le dosi. “ “Perché mancano le dosi, ha aggiunto De Luca, e la Campania sta facendo una guerra per avere le stesse quantità delle altre regioni. Con questo ritmo rischiamo di veder emergere le varianti del virus e di rendere in qualche caso del tutto inutili le vaccinazioni”, afferma. E aggiunge: “Stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione del commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo direttamente come Regione Campania. Non ne parliamo fino a che non avremo cose concrete, definite”.