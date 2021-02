Coronavirus, sale a 24 il numero dei bambini positivi ad Atena. Ritardo nella consegna dei vaccini in Campania

Da ieri la Campania è in “zona arancione”, ma complice il bel tempo, sono tante le immagini dei lungomari campani in cui si sono verificati assembramenti. Anche nelle zone interne della regione, come il nostro Vallo di Diano, il bel tempo e le temperature gradevoli hanno portato tanti cittadini a godere delle bellezze della nostra natura preferendo lunghe passeggiate in campagna . Ricominciata la settimana si ritorna a fare i conti con il numero dei contagi che si registrano anche nel Vallo di Diano: una lieve crescita in alcuni centro del territorio che deve far tenere alta l’attenzione. Atena Lucana è il paese maggiormente attenzionato nel territorio a causa dei contagi che riguardano i bambini che frequentano le scuole elementari e medie. Il comune guidato da Luigi Vertucci di concerto con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, guidato da Rosa D’Alvano ha disposto uno screening sugli alunni delle classi interessate dal contagio. Ad oggi sono 24 i giovani studenti di Atena Lucana positivi al virus. Nei prossimi giorni saranno eseguiti altri controlli. Di lì, il sindaco di concerto con il Prefetto di Salerno deciderà le misure da adottare per contenere il contagio in paese. La didattica in presenza rimane sospesa in tutte le scuole del paese. Stessa situazione che si registra anche in diversi centri della Provincia di Salerno. Nel salernitano si registra un decesso per Covid a Battipaglia. Sul fronte dell’approvvigionamento dei vaccini per la Regione Campania, il presidente della Regione Campania, De Luca questa mattina ha definito “pessima” l’interlocuzione con l’attuare commissario per l’emergenza Covid_19, Arcuri.