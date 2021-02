Una casa del Volontariato e dei Volontari nel centro di Salerno. L’acquisto del Centro servizi

Il Centro Servizi per Volontariato della provincia di Salerno ha individuato e acquisito i locali destinati alla Casa del Volontariato e dei Volontari.

“Un passo importante per il CSV e per le organizzazioni della provincia di Salerno. È per noi un modo concreto per costruire un nuovo welfare dal basso” – ha commentato il presidente Agostino Braca – “In questo momento di crisi in cui i volontari e il volontariato sono diventati il punto di riferimento non solo per le istituzioni, ma anche di tanti cittadini, come Centro Servizi per Volontariato intendiamo fornire un luogo fisico alle tante organizzazioni in questa fase di difficoltà

La centralissima struttura, situata sul corso Vittorio Emanuele a pochi passi dalla Stazione centrale di Salerno, ospiterà eventi, momenti formativi, laboratori sociali, un emporio solidale ed altre iniziative del volontariato. Un luogo al servizio, dunque, non solo delle organizzazioni ma di tutta la comunità.

Nelle prossime settimane sarà pubblicata la gara per avviare i lavori di adeguamento; intanto, come da prassi, il CSV si porrà in ascolto delle organizzazioni rilevando eventuali nuove ulteriori esigenze.