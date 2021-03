Successo per “Danza e Ginnastica Kodokan” di Rosaria Bruno al Palavesuvio di Ponticelli

Fine settimana ricco di emozioni per il team “Danza e Ginnastica Kodokan di Rosaria Bruno nel bellissimo scenario del Palavesuvio di Ponticelli in provincia di Napoli, alle gare Regionali FGI. Dopo più di un anno, per cause legate al Covid-19, le ginnaste sono scese con grinta e professionalità in campo per una importante competizione. Due ori per le gare di Insieme a squadra; il primo per la compagine Open formata da Annamaria Carucci, Chiara Patera e Veronica Petrone, (13-16 anni) con il punteggio più alto della categoria 11.850, dopo una performance impeccabile. Il secondo oro alla squadra Allieve età 10-13 anni, formata da Siria Giallorenzo, Michela Izzo, Reina Grazia Dorotea e Melany Tardugno con il punteggio di 9.100. Per il Campionato individuale Silver LD Vincenza Marmo con un punteggio altissimo di 13.250, il più alto in assoluto, ha sfiorato il podio per un errore al cerchio.

Risultati meritatissimi per tutte le ginnaste – ha fatto sapere la professoressa Bruno – che hanno continuato ad allenarsi ininterrottamente, non senza pochi sacrifici, sia durante il lock down a casa, che dopo in palestra. Il 4 marzo Vincenza Marmo e Laura Barone saranno impegnate a Napoli in un allenamento Collegiale Gold con il gruppo regionale Campania”. E’ stata una grande emozione per le istruttrici Rosaria e Piera, che hanno accompagnato le ginnaste in gara, ma anche per i genitori delle atlete che hanno potuto seguire le proprie figlie soltanto via Facebook, essendo le manifestazioni sportive al momento a porte chiuse.