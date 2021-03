Vaccinazione. Al via il richiamo per gli over 80 a Teggiano. “Scomparsi” i centri vaccinali di Sala Consilina e Padula

Partirà domani il secondo giro, il richiamo, per il vaccino anti Covid per gli over 80 nel centro vaccinale allestito nel Saut di Teggiano. Nello stesso centro sono state già vaccinate 400 persone del corpo scolastico del Vallo di Diano. Se a Teggiano, dove il distretto sanitario diretto dalla dottoressa Rosa d’Alvano dirige le operazioni, si prosegue a spron battuto, non si può dire lo stesso a Polla, dove la vaccinazione va avanti sì ma a singhiozzo con numerose segnalazioni alla nostra redazione. Si sta comunque cercando di accelerare i tempi in questi giorni per garantire il vaccino anche gli over 80 dei paesi di competenza dell’area pollese, e quindi quelli del nord del Vallo di Diano. Si ricorderà che circa un mese fa si erano tenute delle riunioni tra gli amministratori del comprensorio per decidere dove posizionare i centri vaccinali: non solo a Teggiano e Polla. Erano stati individuati vari siti, tra questi alcuni a Sala Consilina e Padula, ma nulla poi è stato fatto.

Per quanto riguarda il numero dei contagi nel Vallo di Diano sono oltre 320 i positivi in questo momento e diverse centinaia le persone in quarantena e vigilanza. Si è abbassata notevolmente anche l’età delle persone contagiate. E continuano anche i ricoveri nel reparto Covid dell’ospedale di Polla e anche i trasferimenti di pazienti Covid in altri nosocomi della provincia di Salerno.