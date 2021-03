“Sila 3 Vette”. Il padulese Francesco Sanseviero vince la 40 km: percorre l’altopiano della Sila di notte in sella alla sua bici

Pensate quanta fatica può costare, nonostante il costante allenamento, percorrere 40 km con la propria bicicletta, ma di notte e sull’Altopiano dei Monti della Sila in Calabria. Ebbene lo ha fatto, vincendo anche, Francesco Sanseviero di Padula della squadra “Bike in Tour” che ha partecipato venerdì notte alla competizione “Sila 3 Vette” svoltasi dal 5 al 7 marzo sull’Altopiano della Sila. Il Vallo di Diano ha un altro sportivo di grande talento e forti capacità fisiche. Francesco Sanseviero ha partecipato alla competizione definita la “Winter Race più meridionale d’Europa”, unica gara del genere che si è svolta quest’inverno in Italia. La sfida è divisa in 4 gare : una di ben 140km, un’altra di 80 km , quella dei 40 km e una di 21 km . Ebbene il padulese Francesco Sansiviero si è classificato primo assoluto alla 40 km accedendo così ad una sfida emozionante e più ardua. La gara prevista a Rovaniemi in Finlandia nel 2022, avendo conquistato la categoria “Fatbike”, che lo vedrà impegnato in una nuova sfida di ben 66 km. Ogni gara della “Sila 3 Vette” era suddivisa nelle seguenti categorie: “Run”, “Fat Bike” e “Sky”. “La Sila 3 vette è un esperienza unica, ci ha raccontato Francesco Sanseviero, dona momenti preziosi, in cui ci si sente soli con il proprio corpo, momenti di totale estraniazione dal mondo. Si è pervasi dal silenzio della natura ,l’unico rumore è il proprio respiro, la mente è libera da ogni pensiero e sembra tutto così bello . Ma è anche tanto sacrifico, allenamenti duri e lunghi, costanza e tanta forza di volontà . Credo che come in tutte le gare sportive per raggiungere grandi risultati bisogna raggiungere un equilibrio tra decisione, perseveranza, fiducia in sè stessi e consapevolezza dei propri limiti e io nel mio piccolo, ha aggiunto Sanseviero, sto cercando di portare avanti la mia passione in questo modo. Questa è la mia seconda esperienza in Sila 3 vette e sono orgoglioso del risultato raggiunto anche quest’anno .Sono fiero di aver rappresentato il Vallo di Diano e la mia squadra Bike in tour in questa meravigliosa esperienza”.