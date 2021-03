Criticità Ospedale di Polla, mercoledì incontro con il DG Iervolino. Di Candia: “Ma basta parlare di sanità solo in negativo”

“La carenza di personale sanitario non riguarda soltanto l’Ospedale di Polla ma gli Ospedali di tutta Italia e della Campania. E nonostante ciò vanno evidenziati anche i risultati positivi che sono arrivati negli ultimi mesi per la sanità del Vallo di Diano ”.

Lo sottolinea Michele Di Candia, sindaco di Teggiano e componente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL Salerno, che pur condividendo le preoccupazioni relative alla carenza di personale del Luigi Curto, ribadite negli ultimi giorni, avverte il dovere istituzionale di precisare che la problematica si inserisce in un contesto molto più ampio di quello territoriale. “Le tante difficoltà che stiamo affrontando -conferma Di Candia- sono dovute al lungo commissariamento della Sanità Campana e al pensionamento di tanti sanitari. Nonostante ciò in questi anni, grazie alla disponibilità dell’ASL Salerno e alla particolare attenzione mostrata dall’onorevole Corrado Matera, moltissime unità sono state inserite nell’organico dell’Ospedale di Polla, in proporzioni anche superiori ad altri plessi ospedalieri”. Per il Sindaco di Teggiano inoltre non si deve mai dimenticare che a concorrere alle attuali difficoltà dell’ASL contribuisce in modo determinante l’attuale momento storico, nel quale la pandemia condiziona in modo pesantissimo il settore sanitario di tutta Italia. Di conseguenza anche l’atavica carenza dei medici e personale, che già rappresentava un problema molto serio, risulta ancora più complicato da risolvere. “Ciò nonostante -garantisce Di Candia- l’attenzione per il nosocomio del Vallo di Diano non è mai calata, anzi si è lavorato in silenzio ma con grandissimo impegno per rafforzarne l’organico. Alcune importanti caselle sono state già riempite, e per mercoledì -sempre su iniziativa del Consigliere Regionale Corrado Matera- è stato calendarizzato un incontro a Salerno con il Direttore Generale dell’ASL Mario Iervolino, proprio per parlare delle ultime criticità”. Insomma da Di Candia arriva forte il messaggio di non evidenziare sempre e soltanto le ombre della Sanità del Vallo di Diano, ma di tenere sempre presente il contesto generale e anche e soprattutto le tante cose che invece funzionano. L’Ospedale di Polla, infatti, può vantare diversi reparti che si stanno distinguendo per efficacia, operatività e risultati. Veri e propri fiori all’occhiello della Sanità Campana, come pure tutto quello che è stato messo in campo per affrontare l’emergenza COVID. Aspetti importanti che vengono spesso dimenticati, rischiando di dare una percezione e una immagine della Sanità del Vallo di Diano soltanto negativa e soprattutto non corrispondente al vero. “La situazione generale è complessa -conclude Di Candia- ma con serietà e determinazione stiamo facendo e continueremo a fare la nostra parte”.