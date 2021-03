Vaccinazioni anti Covid. L’associazione “Ascoltami onlus”: “Dimenticate le categorie fragili e i bambini speciali”

Giulia Iannuzzi, una donna molto coraggiosa originaria di Auletta ma da tempo residente a Polla, è stata più volte protagonista di battaglie per i bambini speciali e in difficoltà. Come lei anche tante altre mamme che poi si sono unite in un’associazione: Ascoltami onlus. Da tempo l’associazione, nel Vallo di Diano e non solo, lavora per tutelare i diritti dei più fragili. Lo fa anche ora in tempi di Covid, con i bambini speciali a particolare rischio, con molte problematiche legate al fatto che si stia in lockdown da un anno e soprattutto – in questa fase – senza rassicurazioni o anche solo informazioni sui vaccini.

“Dopo un anno veramente difficile -scrivono dall’associazione -, ci rendiamo conto che alcune categorie sono sempre più trasparenti. Quando si ha un bimbo speciale cambia ogni cosa nella tua vita ma in questa fase sembra che in tanti se ne siano dimenticati, appunto categoria trasparenti, neanche più fragili. Si diventa un cosidetto “Caregiver” senza possibilità di scelta. Ci chiediamo, ma se dovessimo ammalarci? Non abbiamo ancora sentito parlare di vaccini per le categorie fragili, per i Caregiver, eppure saremmo dovuto essere considerati. Se non fossimo trasparenti”.