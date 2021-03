Campagna Vaccinale presto al via anche a Sala Consilina, presso le ex Scuole Elementari di Fonti

Via libera alle vaccinazioni anche a Sala Consilina. Non subito però: l’ASL ha concesso l’autorizzazione per effettuare la campagna vaccinale nella struttura che attualmente ospita già la sede dell’USCA, in Via Fontanelle a Trinità di Sala Consilina, ma previa la preventiva effettuazione di alcuni lavori ritenuti necessari per motivi di sicurezza.

Il sopralluogo presso l’ex sede delle scuole elementari di Fonti si è svolto venerdì mattina, alla presenza del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, del Consigliere Delegato alla Sanità Bartolo Lettieri, e del delegato dell’Ufficio Tecnico Comunale Rolando Esposito. Per l’ASL Salerno erano presenti il direttore del Distretto Sanitario 72 Sala Consilina-Polla Claudio Mondelli e un ingegnere delegato dall’ASL Salerno. La struttura scelta dall’amministrazione comunale di Sala Consilina si è rivelata dunque idonea allo scopo, previa l’effettuazione di alcuni lavori che riguardano per lo più l’individuazione e la differenziazione dei percorsi necessari ad evitare eventuali assembramenti. Nulla di particolarmente complesso, ma in questa fase espansiva della pandemia la contagiosità delle varianti del COVID richiede la massima attenzione anche nella fase della vaccinazione, che a partire dal mese di aprile dovrebbe addirittura triplicare numericamente. Le disposizioni dell’ASL in merito potranno essere messe in pratica celermente, utilizzando cartongesso e materiali leggeri, e dall’amministrazione comunale fanno sapere che entro due settimane si conta di poter dare il via alla campagna di vaccinazione anche a Sala Consilina. Anche dopo il via alle vaccinazioni una parte resa indipendente della struttura continuerà ad essere utilizzata come sede dell’USCA, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale, i cui operatori sono particolarmente impegnati nella lotta quotidiana al Covid. Nelle ultime ore un appello per individuare e rendere operativo anche a Sala Consilina un punto vaccinale era arrivato dal gruppo di minoranza SaleSI. “Mettendo da parte inutili polemiche campanilistiche -avevano sottolineato i consiglieri comunali Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino- riteniamo che Sala Consilina rappresenti, oggettivamente, un centro importante per le operazioni vaccinali, considerata la sua posizione centrale rispetto al territorio del Distretto 72 ed il numero di cittadini residenti”. Intanto al momento le vaccinazioni procedono a pieno regime non soltanto presso il Saut di Teggiano ma anche a Polla. Per accelerare a breve oltre a Sala Consilina si dovrebbero attivare anche altre sedi nel Vallo di Diano, a partire da Padula. Di questo e delle altrettanto importanti modalità di svolgimento delle vaccinazioni (regolamentazione, operatori e approvvigionamento dei vaccini) si parlerà nella prossima riunione dei Sindaci del Distretto Sanitario 72, convocata per lunedì prossimo.