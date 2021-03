Basket, serie C Silver: la Diesel Tecnica vince fuori casa contro il Napoli Basket Academy

Seconda giornata del campionato e prima trasferta per la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità. Campo difficile quello del PalaBarbuto, dove i padroni di casa del Napoli Basket Academy si fanno trovare pronti ad affrontare i blue boys.

Torna sulla panchina salese coach Aldo Festinese, non ancora al cento per cento, ma la sua presenza non passa di certo inosservata, così come tra i partenopei spicca la stazza di un grande campione di origini valdianesi, quel Mimmo Morena che resta una icona per tutto il basket campano e non solo.

Si inizia a giocare e la Diesel Tecnica va avanti grazie ad un Garcia che comincia nel migliore dei modi, si capisce subito però che non sarà una partita facile, i giovani del Napoli Basket forti di una preparazione più lunga ribattono punto a punto non permettendo mai ai ragazzi di capitan Ambrosano di allungare più di 5 / 7 punti. Barauskas, Fiorillo, Durante, Erra e lo stesso Ambrosano realizzano punti pesanti, mentre Mbaye, Altavilla e Campaiola combattono come leoni sotto i canestri, nella consapevolezza che un pallone recuperato in difesa vale doppio. Mimmo Morena fa vedere come per un campione vero gli anni sono solo un dettaglio, con delle giocate di rara bellezza, ma dall’altra parte Garcia e Barauskas salgono in cattedra e con alcune triple nei momenti giusti tengono a bada la giovane, ma mai doma compagine partenopea.

68 a 62 il risultato finale in favore della Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, che torna a casa con due punti preziosi su di un campo dove non sarà facile vincere per nessuno e si prepara al doppio appuntamento tra le mura amiche del PalaZingaro, nella consapevolezza che non sarà un campionato facile.

Domenico Iuliano